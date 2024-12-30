Минюст возобновил работу первых трех реестров после кибератаки

Россияне атаковали украинские государственные реестры. В понедельник, 30 декабря, Министерство юстиции возобновило работу трех ключевых нотариальных реестров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минюст.

Смотрите также Масштабная кибератака на госреестры: украли ли данные, как работают нотариусы и когда все восстановят

Работа нотариусов восстановлена полноценно

В структуре сообщили, что после масштабной кибератаки россиян заработали Единый реестр доверенностей, Наследственный реестр и Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.

Отныне нотариусы могут полноценно осуществлять регистрацию доверенностей, завещаний и наследственных дел, а также проводить проверку специальных бланков,

– указывают там.

В Минюсте указывают, что все нотариальные действия, которые совершили во время отсутствия доступа к реестрам, будут внесены в течение 5 рабочих дней. Также в министерстве заверили, что ввели усиленные меры киберзащиты. Работа над открытием других реестров продолжается.

Заметим, ранее в Минюсте сообщили, что россияне не достигли своей цели. Никакой информации в результате атаки потеряно не было. Отмечалось, что восстанавливать работу будут в определенной последовательности: Единый реестр доверенностей, реестр бланков нотариальных документов, наследственный реестр, а уже потом – Государственный реестр актов гражданского состояния, ЕРДР и ГРВП.

В то же время в полной мере функции смогут предоставляться, когда все реестры запустятся комплексно.