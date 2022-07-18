россия планирует "референдум" на оккупированных территориях: что советуют делать украинцам

Оккупационная "власть" хочет провести псевдореферендум на части подконтрольных России территорий Украины. Всех граждан призывали быть осмотрительными и не участвовать в этих преступных действиях врага.

Глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская 17 июля напомнила, что это может повлечь за собой уголовную ответственность. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на ее включение в эфире национального телемарафона.

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Коллаборантам может угрожать не только суд

Уже известно, что россияне планируют провести аннексию захваченных территорий 11 сентября. Это уже подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны. Однако Ольга Айвазовская рассказала, что уже известно даже о лицах, ранее работавших в избирательных участках, а сейчас сотрудничающих с оккупантами.

Все граждане, которые планируют принимать участие в организации (псевдореферендум – 24 канал), должны осознавать – они преступники. Партизаны работают там и сейчас, поэтому их жизни и здоровью может что-то большее, чем наказание через украинский суд в перспективе,

– сказала экспертка.

Однако она также акцентировала внимание на том, что, скорее всего, оккупанты хотят провести только пиар-акцию. Ведь независимых наблюдателей никто не будет приглашать, поэтому необходима картинка для пропаганды Кремля. Что касается участия в роли "избирателей", то специалист тоже рекомендовала не приобщаться к этому.

Когда началась подготовка к увольнению Херсонщины

Начальник Объединенного координационного прессцентра сил обороны Юга Наталья Гуменюк 11 июля сообщила, что в настоящее время продолжается разработка плана освобождения оккупированных территорий. В частности, по Херсонщине это начали делать еще в первый день после вторжения.

Мы готовы к освобождению Юга и продвигаемся, делаем ежедневно эту работу. То, что оно будет больше соответствовать ожиданиям населения и находящимся под оккупацией – конечно, с получением вооружения, с усилением наших мощностей на артиллерийском направлении, это будет более динамично,

– заметила Гуменюк.

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