После "референдумов" путин получит формальное право открыто ввести в войну призывников, – ISW

В последние несколько дней активно обсуждаются референдумы на оккупированных Донетчине и Луганщине. Аналитики объяснили, почему для россии они могут иметь особое значение.

Контрнаступление ВСУ продолжает набирать обороты. Так что врагу нужно придумать, где набирать живую силу, которую можно было бы отправлять на фронт. И именно в этом могут помочь псевдореферендумы.

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Путин сможет отправить воевать призывников

Проведение "референдумов" на территориях оккупированных Донецкой и Луганской республик требуется не для присоединения земель. Скорее да, для присоединения, но не с целью владения. На самом деле, уверены в Институте по изучению войны, врагу это позволит отправлять на фронт российских призывников, а не только контрактников. Заметим, что россия и раньше это делала, но скрыто. Вместо этого псевдореферендум развяжет руки стране-агрессору.

Аналитики отметили, что аннексия Донецкой и Луганской областей позволит расширить внутреннее юридическое значение "российской" территории. Так что в стране смогут открыто отправлять на войну военнообязанных. Мол, они отстаивают "родные земли".

Цикл призыва позволяет набрать 130 тысяч солдат

Составители отчета отметили, что россия уже отправляла в Украину солдат срочной службы. Они не только были недостаточно обучены. Их пребывание на территории нашего государства – прямое нарушение российского законодательства. Неудивительно, что в стране-агрессоре столкнулись с не слишком положительной реакцией. При аннексии лишних вопросов у населения россии просто не будет.

Как отмечают обозреватели, полугодовой цикл призыва в россии позволяет набрать 130 тысяч призывников. Следующий цикл, подчеркивают они, продлится с 1 октября по 31 декабря. Согласно действующему законодательству, призывники должны не менее 4 месяцев проходить подготовку. И только после этого они могут отправляться в командировку за границу. А вот после аннексии ждать столько не нужно. Ведь у страны-агрессора будет юридическая лазейка, которая позволит бросать на фронт потенциальное "пушечное мясо".

И это прекрасно понимают в россии. На фоне новостей о всеобщей мобилизации в стране-агрессоре настоящий переполох. Безумно выросли два поисковых запроса: "Как уехать из страны" и "Как откосить от службы". Более того, только за день в одну из групп юристов обратились 700 россиян. Все они стремятся избежать возможного призыва и участия в войне против Украины.

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