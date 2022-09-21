До сих пор не понимают, зачем им Крым: как россияне относятся к "референдумам"

Владимир путин поддержал "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Однако рядовые россияне имеют совсем другие настроения.

Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Тимур Олевский. По его словам, среди большинства российского населения нет массовой поддержки незаконных "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.

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"Россияне не понимают, зачем им Крым"

Люди не понимают, зачем присоединять к россии украинские земли.

Множество людей в россии не до конца понимают, зачем им Крым, и сейчас об этом говорят. Нельзя говорить, что это массовая поддержка (псевдореферендумов на оккупированных территориях – 24 канал),

– подчеркнул Олевский.

По его словам, какие бы цифры поддержки не демонстрировали российские власти, они не имеют ничего общего с реальностью.

"Я не поверю ни на секунду, что более половины населения россии в ее нынешних границах хочет этих так называемых "референдумов". Людям или наплевать, или они против этого", – отметил журналист.

Кто в россии поддерживает псевдореферендумы

Олевский добавил, что, конечно, в россии есть категория людей, поддерживающих решение путина. В первую очередь речь идет о потребителях российской пропаганды.

Это очень глупые люди, которые при этом могут быть учителями, водителями троллейбусов или учеными. Они слушают пропаганду и кричат, что мы должны защищать людей в этих регионах от "нацистов",

– сказал журналист.

По его словам, такие люди будут говорить, что эти так называемые "референдумы" "просто жизненно необходимы". Однако, подчеркнул он, нельзя говорить, что речь идет о массовой поддержке россиянами незаконных действий путина.

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Псевдорефедерендумы на оккупированных территориях: главное