В Запорожье гауляйтеры сами "голосовали" за тех, кто отказывался или уехал из оккупации

Оккупанты завершили проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях нашего государства. Фальсификационная избирательная комиссия заявила, что участие в голосовании в Запорожье приняли 462 109 человек.

Это примерно вдвое больше, чем сейчас есть на оккупированных территориях области. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья.

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Заставляли людей голосовать за умерших близких

Так, 430 268 человек проголосовали "за" вхождение Запорожской области в состав россии. Это 93,11% из заявленного количества людей.

"Последний день этого "голосования" прошел очень напряженно - люди пишут, что над ними издевались, пытаясь вытащить их к этим ящикам голосования ", – сообщил корреспондент.

Ездили на машинах во дворах и тем, кто отказывался голосовать, угрожали забрать детей и выселить из дома,

– отметил он.

Кроме того, в Запорожье есть зафиксированные нередкие случаи принудительного голосования за умерших близких. А если люди отказывались голосовать, то оккупанты сами ставили галочку.

Корреспондент рассказал, как в Запорожье проходили "референдумы": смотрите видео

Даже по завершении незаконных "референдумов" захватчики выжидали во дворах украинцев и заставляли голосовать. Мол, у них еще остались бюллетени и так надо.

"Результаты" так называемых референдумов: что известно

Российские пропагандисты опубликовали сфабрикованные "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Оккупанты заявляют, что "поддержка" вхождения в состав россии набрала от 87 до 99% голосов. Однако данные, публикуемые россиянами, не имеют ничего общего с реальностью и полностью выдуманы.

Более того, оккупанты показали уникальную процедуру подсчета голосов на так называемых референдумах. В сети появились фотографии, как захватчики считают пустые бюллетени. Теперь понятно, откуда россия взяла такие "рекордные" цифры поддержки.

В Институте изучения войны предположили, что владимир путин, вероятно, объявит об аннексии оккупированных территорий Украины 30 сентября. Завершение "референдумов" является последним условием для этого. Аналитики считают, что таким образом президент страны-агрессора стремится сделать мобилизацию украинских гражданских в российскую армию в обычном осеннем цикле призыва.

Также там заявили, что "референдумы" будут иметь негативные последствия для боевиков псевдореспублик. Так, там считают, что это инсценировка волеизъявления усилит бунтарские настроения внутри квазиреспублики.

Обратите внимание – Путин может объявить аннексию оккупированных территорий: смотрите видео