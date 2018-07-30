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Референдум на Донбассе: волонтер рассказал, что нужно России

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Референдума на Донбассе не будет
Референдума на Донбассе не будет / Фото из открытых источников

Референдума на Донбассе, который, вероятно, предложил провести президент РФ Владимир Путин, не будет, потому что и Украина и мировое сообщество никогда не согласятся на его проведение. Ведь на самом деле, России пока не нужен Донбасс, ей нужен сам военный конфликт, как рычаг давления и влияния на ситуацию в Украине.

Об этом рассказал экс-разведчик ВСУ, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в интервью "Обозревателю".

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"Представители Москвы первыми заявили о том, что президенты на встрече же говорили о проведении референдума. Хотя на самом деле, как уже неоднократно подтвердили в Белом доме, ничего подобного на встрече не обсуждалось, и Дональд Трамп не согласился ни на одно предложение России относительно Украины" , – сказал мужчина.

Волонтер выразил мнение, что то, что тема референдума на оккупированном Донбассе, которая в очередной раз всплыла, является ожидаемой.

Вполне ожидаемо было, что Кремль начнет говорить об очередном инструменте давления на Украину. Конечно же, Украина не согласится на такое предложение, мировое сообщество нас в этом вопросе пока поддерживает на все 100%. Россия в очередной раз покажет, что она "белая и пушистая" и хотела завершить конфликт на востоке мирным путем. Переговоры снова зайдут в тупик, конфликт с жестким противостоянием продлится,
– отметил Римарук.

По его словам, если Москва захочет, может устроить на территории Востока Украины "референдум наподобие крымского. В то же время, по его словам, цели, которые Кремль имел в 2014 году и сейчас, являются разными.

"Разница в том, что Россия первоначально запланировала немедленно завладеть Крымом для дальнейшего увеличения своего силового контингента. Ежегодно военная мощь на полуострове растет. Начиная от количества личного состава и до ракет дальнего действия", – сказал экс-разведчик.

Также, волонтер подчеркнул, что России сейчас не нужен регион.

Донбасс им пока не нужен. Им нужен этот военный конфликт как рычаг давления и влияния на ситуацию в Украине. В информационном пространстве каждый день выходят материалы о предстоящем или возможном проведении референдума, о предоставлении оккупированной территории особого статуса. Повторяю: из действующей власти никто на такое не пойдет, но все возможно – исходя из предвыборной кампании, которая у нас уже идет полным ходом,
– подчеркнул Римарук.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Впоследствии, издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украина – Россия Волонтеры Владимир Путин Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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