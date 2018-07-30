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Референдум на Донбасі: волонтер розповів, що потрібно Росії

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Референдуму на Донбасі не буде
Референдуму на Донбасі не буде / Фото з відкритих джерел

Референдуму на Донбасі, який ймовірно запропонував провести президент РФ Володимир Путін, не буде, бо і Україна і світова спільнота ніколи не погодяться на його проведення. Адже насправді, Росії поки не потрібен Донбас, їй потрібен сам військовий конфлікт, як важіль тиску і впливу на ситуацію в Україні.

Про це розповів екс-розвідник ЗСУ, волонтер фонду "Повернися живим" Андрій Римарук в інтерв'ю "Обозревателю".

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"Представники Москви першими заявили про те, що на зустрічі президенти таки говорили про проведення референдуму. Хоча насправді, як вже неодноразово підтвердили в Білому домі, нічого подібного на зустрічі не обговорювалося і Дональд Трамп не погодився на жодну пропозицію Росії щодо України" , – сказав чоловік.

Волонтер висловив думку, що те, що тема референдуму на окупованому Донбасі вкотре спливла є очікуваним.

Цілком очікувано було, що Кремль почне говорити про черговий інструмент тиску на Україну. Звісно ж, Україна не погодиться на таку пропозицію, світова спільнота нас у цьому питанні поки підтримує на всі 100%. Росія вкотре покаже, що вона "біла і пухнаста" і хотіла завершити конфлікт на сході мирним шляхом. Переговори знову зайдуть у глухий кут, конфлікт із жорстким протистоянням триватиме,
– зазначив Римарук.

За його словами, якщо Москва захоче, до може влаштувати на території Сходу України "референдум" на зразок кримського. Водночас, за його словами, що цілі, які Кремль мав у 2014 році і зараз, є різними.

"Різниця в тому, що Росія спочатку запланувала негайно заволодіти Кримом для подальшого збільшення свого силового контингенту. Щороку військова міць на півострові зростає. Починаючи від кількості особового складу і до ракет дальньої дії", – сказав екс-розвідник.

Також, волонтер підкреслив, що Росії зараз не потрібен регіон.

Донбас їм поки не потрібен. Їм потрібен цей військовий конфлікт – як важіль тиску і впливу на ситуацію в Україні. В інформаційному просторі щодня виходять матеріали про прийдешнє або можливе проведення референдуму, про надання окупованій території особливого статусу. Повторюю: з чинної влади ніхто на таке не піде, але все можливо – виходячи з передвиборчої кампанії, яка у нас уже йде повним ходом,
– наголосив Римарук.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

Згодом, видання Bloomberg повідомив, що глава Кремля під час зустрічі з американським лідером запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Глава Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс заявив, що Вашингтон не розглядає питання про підтримку можливого проведення на сході України референдуму про незалежність.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Путін Волонтери
Джерело: 24 Канал
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