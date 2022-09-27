Взяли на карандаш, – в МВД рассказали, что будет с организаторами и участниками "референдумов"
Все предатели Родины, которые сотрудничали с россиянами на временно оккупированных территориях, будут отвечать перед законом. Прежде всего, причастные к организации фейковых "референдумов" автоматически считаются коллаборантами.
Таких людей уже взяли на карандаш. Об этом 24 каналу сказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
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Смирнов отмечает, что в Украине есть закон о коллаборационизме – виновных будут судить по статье 111 часть 1. "Кстати, к ней сейчас будут вносить правки, расширять круг коллаборантов. Такой законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины", – отметил он.
Работа ведется непрерывно
По словам советника министра внутренних дел, по состоянию на сегодняшний день в Украине открыто более 1452 уголовных производств по коллаборационной деятельности. Более того, за последние сутки было вручено подозрение около 40 человек – на деоккупированных территориях и в целом по Украине.
По объективным причинам мы не имеем возможности реагировать и работать так, как нам хотелось бы, ведь иногда нет доступа. Все эти уголовные преступления мы докажем – как на нашем уровне, так и на международном уровне,
– подчеркнул Смирнов.
Преступную деятельность коллаборантов фиксируют благодаря видеодоказательствам, перехватам разведки, работе нашего партизанского движения. У МВД уже есть разные данные по спискам и тому подобному.
Мы однозначно освободим все наши территории, и после этого у нас будет еще больше возможностей собрать доказательную базу,
– уверяет советник МВД.
Смирнов напомнил, что бежавшие из Украины оккупанты оставили не только трофеи и боеприпасы, но и немало документов. Последние подробно информируют о преступлениях, совершаемых на наших территориях, а также – кто отдавал приказы и выполнял их.
"Знаете, как говорится: все скрытое когда-нибудь станет явным. Я убежден, что мы все сможем доказать", – подытожил советник МВД Ростислав Смирнов.
В Украине активно разоблачают предателей: последние новости
- С началом полномасштабного вторжения СБУ регулярно разоблачает государственных изменников, помогающих оккупантам проводить подрывную деятельность в Украине. Так, правоохранители обнаружили еще 2 предателей – жителя Николаевщины, координировавшего ракетные удары врага по критической инфраструктуре города, и жителя Одессы, который выискивал места дислокации украинских защитников и через мессенджер передавал информацию россиянам.
- Неизбежную ответственность за сотрудничество с врагом должны осознавать украинские учителя. Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что они будут наказаны за государственную измену.
- СБУ сообщила о подозрении судьи Северного апелляционного хозяйственного суда, ожидавшего захвата Украины россиянами. Он оправдывал зверства оккупантов, пренебрежительно говорил об украинских защитниках и подстрекал знакомых к сотрудничеству с врагом.
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