Таких людей вже взяли на олівець. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.

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Смірнов наголошує, що в Україні є закон про колабораціонізм – винних судитимуть за статтею 111 частина 1. "До речі, до неї зараз вноситимуть правки, розширюватимуть коло колаборантів. Такий законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді України", – зауважив він.

Робота ведеться безперервно

За словами радника міністра внутрішніх справ, станом на сьогодні в Україні відкрито понад 1452 кримінальних провадження щодо колабораційної діяльності. Ба більше, за останню добу було вручено підозру близько 40 людям – на деокупованих територіях та загалом по Україні.

З об'єктивних причин ми не маємо можливості реагувати та працювати так, як нам хотілося б, адже подекуди не маємо доступу. Усі ці кримінальні злочини ми доведемо – як на нашому рівні, так і на міжнародному рівні,

– наголосив Смірнов.

Злочинну діяльність колаборантів фіксують завдяки відеодоказам, перехопленням розвідки, роботі нашого партизанського руху тощо. У МВС вже є різні дані щодо списків та іншого.

Ми однозначно звільнимо усі наші території, і після цього матимемо ще більше можливостей зібрати доказову базу,

– запевняє радник МВС.

Смірнов нагадав, що окупанти, які тікали з України, залишили не лише трофеї та боєприпаси, а й чимало документів. Останні детально інформують про злочини, які здійснювалися на наших територіях, а також – хто віддавав накази та виконував їх.

"Знаєте, як то кажуть: усе приховане колись стане явним. Я переконаний, що ми усе зможемо довести", – підсумував радник МВС Ростислав Смірнов.

В Україні активно викривають зрадників: останні новини

З початком повномасштабного вторгнення СБУ регулярно викриває державних зрадників, які допомагають окупантам проводити підривну діяльність в Україні. Так, правоохоронці виявили ще 2 зрадників – жителя Миколаївщини, який координував ракетні удари ворога по критичній інфраструктурі міста, та мешканця Одеси, який вишукував місця дислокації українських захисників і через месенджер передавав інформацію росіянам.

Неминучу відповідальність за співпрацю з ворогом мають усвідомлювати українські вчителі. Міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що вони будуть покарані за державну зраду.

СБУ повідомила про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який очікував захоплення України росіянами. Він виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював знайомих до співпраці з ворогом.

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