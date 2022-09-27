Таких людей вже взяли на олівець. Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов.
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Смірнов наголошує, що в Україні є закон про колабораціонізм – винних судитимуть за статтею 111 частина 1. "До речі, до неї зараз вноситимуть правки, розширюватимуть коло колаборантів. Такий законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді України", – зауважив він.
Робота ведеться безперервно
За словами радника міністра внутрішніх справ, станом на сьогодні в Україні відкрито понад 1452 кримінальних провадження щодо колабораційної діяльності. Ба більше, за останню добу було вручено підозру близько 40 людям – на деокупованих територіях та загалом по Україні.
З об'єктивних причин ми не маємо можливості реагувати та працювати так, як нам хотілося б, адже подекуди не маємо доступу. Усі ці кримінальні злочини ми доведемо – як на нашому рівні, так і на міжнародному рівні,
– наголосив Смірнов.
Злочинну діяльність колаборантів фіксують завдяки відеодоказам, перехопленням розвідки, роботі нашого партизанського руху тощо. У МВС вже є різні дані щодо списків та іншого.
Ми однозначно звільнимо усі наші території, і після цього матимемо ще більше можливостей зібрати доказову базу,
– запевняє радник МВС.
Смірнов нагадав, що окупанти, які тікали з України, залишили не лише трофеї та боєприпаси, а й чимало документів. Останні детально інформують про злочини, які здійснювалися на наших територіях, а також – хто віддавав накази та виконував їх.
"Знаєте, як то кажуть: усе приховане колись стане явним. Я переконаний, що ми усе зможемо довести", – підсумував радник МВС Ростислав Смірнов.
В Україні активно викривають зрадників: останні новини
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- Неминучу відповідальність за співпрацю з ворогом мають усвідомлювати українські вчителі. Міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук наголосила, що вони будуть покарані за державну зраду.
- СБУ повідомила про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який очікував захоплення України росіянами. Він виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював знайомих до співпраці з ворогом.
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