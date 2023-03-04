Настроения есть, основа готова: что показал референдум за независимость республик России

В России провели онлайн-референдум за независимость сразу 5 республик. Нужно быть готовым, что государство вскоре развалится.

Об этом 24 Каналу рассказал Олег Дунда – народный депутат Украины из партии "Слуга народа". По его словам, число регионов в России, которые стремятся быть независимыми, могут увеличиваться.

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Кто принял участие в референдуме

Олег Дунда подчеркнул, что большее поощрение присоединиться к голосованию на референдуме имели те россияне, желающие получить независимость и суверенитет своей республики.

По его словам, ключевой момент в онлайн-опросе – это прогнозируемое количество участников. В частности, говорится, что любая информация блокируется Роскомнадзором, поэтому агитационную кампанию провести почти невозможно и влиять на информационное поле очень трудно.

"Мы понимаем, что в лучшем варианте количество людей, которые примут участие, было бы около 100 тысяч", – отметил он.

Дунда добавил, что некоторые главы инициативных групп прогнозировали участие хотя бы 10 тысяч человек.

Реальность превысила наши надежды. Приняло участие без кампаний, промоушено более 5 миллионов граждан Российской Федерации,

– рассказал он.

Важно также обращать внимание на выборку.

О чем будут свидетельствовать результаты

Народный депутат Украины пояснил, что, несмотря на то, что сайт давал возможность голосовать с любых территорий, фильтр программы отсеивал голоса из Украины, Франции, США.

"Брал только те (голоса – 24 Канал), которые голосовали за VPN, из стран Балтии и территории Российской Федерации", – отметил он.

Дунда рассказал, что даже это не помешало увидеть главную суть.

Такая явка и участие говорят только об одном – настроения относительно обособления и обретения своей независимости, суверенитета внутри Российской империи очень велики,

– убежден он.

По его мнению, лозунг, который используется для агитирования инициативной группой "Прочь от Москвы! Хватит кормить Москву" практически "ложится" на подготовленную почву.

"Кстати, это подтвердил и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин, которые уже в конце референдума один за другим выскочили с такими лозунгами, тревогой и подражанием, которые хотят поделить и разорвать", – подчеркнул он.

Дунда отметил, что россияне таким образом также видят свою внутреннюю социологию.

Волна референдумов может продолжиться

Нардеп сообщил, что инициативная группа нарабатывает дальнейшие действия по имплементации, сотрудничеству с Украиной.

"Планируют в конце марта сделать большую пресс-конференцию, прокомментировать еще раз результаты референдума, предложить всему обществу, что они планируют делать дальше, как будут имплементировать", – подчеркнул он.

По его мнению, выяснилось, что за последние две недели было много обращений из других регионов Российской империи, упорно просили их включить в этот референдум.

Они выразили желание создать свои инициативные группы и инициировать создание своих референдумов за независимость. Это в первую очередь Поволжье, Дальний Восток – Владивосток, Карелия,

– объяснил он.

По словам Дунды, это может свидетельствовать о начале онлайн-референдумов о независимости этих регионов уже в ближайшее время.

Развал России близко

Нардеп объяснил, что ни у кого не нужно просить разрешения развалить Россию.

Самое большее, что эта Российская империя – это очень ложная структура, она обречена на свое разрушение. Ее только удар немного, она рассыплется,

– убежден он.

По его словам, именно поэтому и паникуют российские власти, в частности, и сам президент России Владимир Путин.

"Более того, разговаривая со многими представителями Российской империи на разных форумах, я понимаю, что до сих пор и в городах-миллионниках: Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге, присутствуют настроения по поводу гнева и боязни Москвы", – сообщил он.

К тому же у них наблюдаются националистические, эмоциональные отношения к Москве. Оно проявляется, например, в желании называть себя не русскими, а сибиряками или уральцами и абсолютном нежелании выполнять приказы из Москвы.

"Таким образом мы хотим, во-первых, начать разговор о том, что Российская империя не имеет права на существование, больше она имеет почву для своего развала", – прокомментировал он.

По его мнению, во-вторых, референдумы – отличная возможность начать разговор с западными партнерами, что они должны готовиться к тому, что Россия скоро исчезнет.

Чтобы не было повторения ошибок как в 1991 году, начать разговор и искать будущих лидеров – будущих Кравчуков, Назарбаевых, Шушкевичей, которые возглавят эти независимые республики,

– заметил он.

Так что России осталось недолго.

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