Реформа армии от Шойгу: в ISW проанализировали, повлияет ли это на ход войны
Источник:ISW
Шойгу объявил о реформировании русской армии в период с 2023 по 2026 год. Однако, смогут ли оккупанты сделать это успешно, остается открытым вопросом.
Дело в том, что номинально Россия может сформировать желаемые дивизии. Впрочем, остается непонятным, сможет ли страна-агрессорка полностью укомплектовать их и хорошо подготовить на фоне продолжающейся войны.
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Что предполагают реформаторские амбиции Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу 17 января заявил, что готовится выполнить директиву российского президента Владимира Путина о проведении масштабных военных реформ в период между 2023 – 2026 годами. Главной целью является расширение обычных вооруженных сил России и создание условий для быстрого наращивания более сильных российских военных, чем сейчас.
Реформы предполагают:
- Увеличение численности российских военнослужащих до 1,5 миллиона человек (сейчас около 1,35 миллиона);
- "масштабные изменения" в составе, дополнении и административном разделении вооруженных сил России;
- восстановление Московского и Ленинградского военных округов;
- формирование нового армейского корпуса в Карелии (на финской границе);
- создание новых самодостаточных группировок на временно оккупированной территории Украины;
- формирование 12 новых маневровых дивизий и прочее.
Шойгу также добавил, что Россия должна увеличить свои возможности для "адекватной" подготовки сил, развивая большее количество полигонов и увеличивая количество инструкторов и специалистов. Аналитики Института изучения войны считают, что подобные новости демонстрируют намерение России вести затяжную войну в Украине и возможно даже создать угрозу для стран Альянса.
Пока неизвестно, будут ли реформы успешны, ведь предыдущие обещания Кремля так и не осуществились. Однако, вероятно, Путин будет готов направить крупные суммы из бюджета на проведение этих резонансных реформ.
Реформы и расширения в масштабах, очерченных Шойгу, не состоятся вовремя, чтобы существенно повлиять на войну в Украине в течение многих месяцев, но это может изменить соотношение идущих в 2024 году сил. Также это может создать условия для гораздо более грозной российской военной угрозы для своих соседей, включая НАТО, в ближайшие годы,
– пишут эксперты.
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