"Государство не защищает своих защитников", Буданов призвал реформировать подходы к работе полиции

Глава ОП Кирилл Буданов призвал пересмотреть подходы к работе полиции в Украине. По его словам, правоохранители часто остерегаются применять табельное оружие из-за риска судебного преследования.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на полях "Киевского Форума Безопасности", передает 24 Канал.

Какие изменения в работе полиции должны произойти?

Все же любят у нас западные страны приводить в пример. Я люблю пример Соединенных Штатов. Там ты полицейскому не скажешь: "Какова причина остановки?", "Пошел на три буквы" или что-то начать делать. Это закончится применением оружия и он будет признан правым на 100%,

– заметил Буданов.

Глава ОП добавил, что в стране насчитываются тысячи случаев, когда полицейских привлекают за ответственность за использование оружия при исполнении служебных обязанностей.

Буданов заявил, что негативный опыт прошлых лет, в частности после событий 2014 года и отдельных инцидентов с патрульной полицией существенно повлиял на поведение правоохранителей.

Из-за риска наказания даже в случаях применения оружия во время службы многие полицейские воздерживаются от решительных действий, что, по мнению Буданова, свидетельствует о недостаточном уровне защиты со стороны государства.

"Потом, вспомните, сделали патрульную полицию. И почти сразу был случай, когда патрульные преследовали какую-то машину гражданскую, и они начали стрелять по колесам. Что случилось с патрульными? Осудили. Таких случаев тысячи. Почему все думают, что имея такую систему, когда государство не защищает своих же защитников, эти защитники будут выполнять до конца свою работу?", – сказал генерал.

Буданов призвал к "балансу", когда общество выполняет требования правоохранителей, а правоохранитель имеет "четкие границы".

