Украинцев будут готовить к нацсопротивлению с 14 лет: в Минобороны рассказали детали
- Украина реформирует систему военной подготовки, вводя основы национального сопротивления с 14 лет, включая военно-патриотические игры и обновленный предмет в школах.
- В университетах заменят БЗВП на "Основы национального сопротивления", которые будут обязательными.
- После завершения обучения украинцы будут проходить базовую военную службу, а центры "18 – 60+" будут предоставлять дополнительную подготовку для всех желающих.
Украину ожидает реформирование системы военной подготовки молодежи и студентов. В частности, планируется введение цикла подготовки к нацсопротивлению с 14 лет.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление исполняющего обязанности начальника отдела политики национального сопротивления Министерства обороны Игоря Хорта во время круглого стола в Укринформе.
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Как будет проходить подготовка к национальному сопротивлению?
Хорт рассказал, что Украина отходит от системы, где все сводилось к базовой общевойсковой подготовке.
Теперь вместо БОВП будет внедрена новая модель – основы национального сопротивления. Она охватит всех граждан, в том числе и школьников.
Это больше не просто учебная дисциплина, это цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению,
– отметил он.
Подготовка к национальному сопротивлению будет стартовать еще с 14 лет. В частности, это возможно благодаря военно-патриотическим играм "Сокол", "Джура". Кроме того, в школах и профтехобразовании будут преподавать обновленный предмет "Защита Украины".
Также БЗВП отменят в университетах – там появятся обязательные для ребят "Основы национального сопротивления", но без присвоения военной специальности.
Это не о военной специальности. Это о мотивации, о готовности защищать страну... Не хочешь проходить – отчисляйся из учебного заведения,
– подчеркнул представитель Минобороны.
Новый метод включает практику во время обучения, в частности манипуляцию с оружием, тактическую и огневую подготовку.
Хорт также напомнил, что после завершения обучения в учебных заведениях украинцы в обязательном порядке будут проходить базовую военную службу как часть общей подготовки.
Кроме того, он рассказал о еще одном цикле подготовки к нацсопротивлению – центры "18 – 60+".
"Мы создаем центры подготовки для всех: резервистов, студентов, желающих. Каждый сможет прийти, потренироваться, подержать оружие, понять свой уровень", – добавил Хорт.