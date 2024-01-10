"Военкоматы на десятки лет застряли в прошлом": в Раде рассказали о плане реформы ТЦК

ТЦК следует реформировать дальше, изменения не завершены. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич в интервью.

По словам главы комитета, положительные изменения начались еще до войны. Теперь их следует продлить – возможно, выведя ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передав их Минобороны.

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Что сказал Завитневич о реформе ТЦК

К сожалению, с самого начала независимости Украины, когда принимался ряд государственных программ развития ВСУ с громкими названиями, до замены советских подходов в вопросах мобилизации руки так и не дошли. Как результат, на десятки лет военкоматы застряли в прошлом с абсолютно устаревшей системой бумажного учета мобилизационного ресурса и подходами к его привлечению в армию,

– высказался он.

В марте 2021 года был принят закон о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ (ТЦК и СП) вместо военкоматов. Это должно было изменить ситуацию к лучшему. Еще "было начато внедрение системы "Оберег", предусматривающей переход к цифровому учету мобресурса".

"Из-за полномасштабной российской агрессии эти нововведения не достигли необходимого распространения, а реализация идей затормозилась. Поэтому работа по усовершенствованию механизмов функционирования ТЦК и СП еще не завершена. Есть ряд предложений, одно из них –вывод ТЦК и СП из состава Сухопутных войск и передача в МО Украины", – говорит Завитневич.

Эффективны ли новые руководители ТЦК и СП

После августовского увольнения старых военкомов указом президента в ТЦК начались масштабные изменения. Но уже в ноябре стали говорить, что новые руководители ТЦК проваливают мобилизационный план. Недавно на пресс-конференции Валерий Залужный намекнул, что новые руководители неэффективны.

По словам Завитневича, замена глав была обусловлена коррупционными скандалами с участием отдельных представителей этих центров. Но оценить, насколько эффективны обновленные ТЦК и СП в мобилизации, "могут только те, кто осуществляет управление их деятельностью".

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Такие случаи являются нарушением законов, каждый из которых нуждается в расследовании и соответствующем реагировании. Насколько я знаю, так и делается, принимаются кадровые решения, производится ротация работников. Но будем откровенны: частично такие случаи спровоцированы пробелами в действующих механизмах мобилизации,

– говорит председатель комитета.

Врывайся в Третью штурмовую

Для тех, кто не хочет коммуницировать с ТЦК, но не прочь испытать себя, Третья штурмовая предлагает тестовую неделю штурмовика. В течение семи дней желающие пройдут тактическую, медицинскую и физическую подготовку и останутся на курс молодого бойца. Кому "не зайдет" тестовая неделя – можно уйти в любой момент.