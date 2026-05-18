Новый подход к мобилизации: возможна ли реформа ТЦК и вручение повесток онлайн

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает кардинальное изменение работы центров комплектования. Идея заключается в цифровизации мобилизационных процессов и минимизации физических контактов между гражданами и представителями ТЦК.

Речь идет о законопроекте №15236 "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации".

Какие детали законопроекта известны?

Авторы инициативы предлагают изменить сам принцип работы ТЦК. Вместо практики "искать и ловить" военнообязанных работники ТЦК должны выполнять роль консультантов, которые могут помочь с оформлением документов и объяснить основания решения о призыве.

Для уменьшения коррупционных рисков и минимизации личных контактов между гражданами и работниками ТЦК авторы проекта предлагают:

Перевести все взаимодействие между гражданином и ТЦК исключительно в электронный кабинет военнообязанного.

Ввести "онлайн-повестки" – то есть вручение документов в электронной форме с обязательной фиксацией получения.

Обеспечить гражданам открытый доступ к информации об их статусе, в частности данные о пригодности к службе, наличие отсрочки или пребывания в резерве.

Как такие вероятные изменения комментируют адвокаты?

В то же время юристы, которые работают с вопросами мобилизации, сомневаются в реалистичности такой инициативы. Адвокат Анжела Василевская обращает внимание, что в одной из частей проекта указывается о якобы "реформе" ТЦК и СП и "превращение из "силового органа" в сервисную, прозрачную и подотчетную институцию".

Но ТЦК и СП – не институт, а орган военного управления, подотчетен МОУ и он никогда не уполномочивался на выполнение функций "силового органа" или "ручного контакта". А последствия за всякого рода "ручные контакты" уже предусмотрены уголовным кодексом Украины и вопрос не в "реформе" и "цифровизации", а привлечению к ответственности должностных лиц, злоупотребляющих должностным положением, наносят телесные повреждения, удерживают людей против их воли без всяких полномочий, процедуры,

– объясняет ТСН.ua Анжела Василевская.

По словам адвоката, действующие правила мобилизации уже достаточно прозрачны, четкими и урегулированными на законодательном уровне. В то же время проблема заключается не в нормах, а в их фактическом невыполнении и редком привлечении нарушителей к ответственности. Она также отмечает, что вместо усиления контроля за работой правоохранительных органов предлагается создать новый орган для рассмотрения жалоб на действия работников ТЦК и СП.

Также Василевская рассмотрела так называемые "сервисные функции" ТЦК и СП и отметила, что они уже фактически предусмотрены действующим законодательством. Речь идет о ведении воинского учета, оповещения и взаимодействия с семьями военнослужащих. В то же время в проекте предлагается перевести всю коммуникацию граждан с ТЦК исключительно в электронный кабинет военнообязанного, хотя пользование таким кабинетом не является обязательным и вместе с тем должна быть техническая возможность пользования таким сервисом.

Правозащитница добавила, что сейчас в приложении Резерв+ могут появляться сообщения об отправке повесток по почте. В то же время, говорит, остается открытым вопрос эффективности работы "Укрпочты" по надлежащему информированию граждан о получении таких повесток.

Данный законопроект имеет слабую юридическую технику, противоречит целому ряду имеющихся нормативных актов, потребность отдельного большого бюджета на его производство – как на создание еще одного контролирующего органа, так и на техническую реализацию "сервисной функции". Более эффективным мне представляется задача заставить должностных лиц ТЦК и СП четко выполнять положения уже действующих нормативных актов, чем придумывать новые,

– резюмировала Анжела Василевская.

Какие еще законопроекты недавно зарегистрировали в ВР?

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15234, авторы которого предлагают установить 24-месячный "базовый цикл военной службы". Фактически к нему планируют зачислить военных, которые не менее трех месяцев участвовали в боевых действиях или выполняли боевые задачи по обороне государства. При этом уточняется, что такое участие должно происходить непосредственно в зоне боевых действий.

В то же время инициаторы законопроекта №15233 предлагают отдельно предоставить право на демобилизацию после 24 месяцев службы без перерыва при условии участия в боевых действиях не менее 3 месяцев. В этой инициативе кроме этого также указаны механизмы реинтеграции ветеранов после увольнения со службы и новые государственные гарантии. Говорится в частности о бесплатном образовании, медицинской помощи, психологической реабилитации, а также поддержку с трудоустройством через программы переподготовки и повышения квалификации.

Законопроектом №15232 предлагают создать Единый реестр мобилизационных потребностей для повышения прозрачности системы призыва. В реестре будут собраны данные военнообязанных и очередность призыва.