Обещают представить в ближайшее время: в Минобороны заявили, что готовят реформу ТЦК

Министерство обороны Украины готовит реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Изменения планируется представить в ближайшее время на заседании правительства.

Об этом заявил заместитель министра обороны Василий Шкураков во время часа вопросов к правительству, сообщает "Укринформ".

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Когда ждать реформы ТЦК?

Василий Шкураков пояснил, что реформа ТЦК – это комплексный вопрос, который решается постепенно.

Например, сейчас Минобороны проводит проверки отдельных ТЦК, а также активно изучает все случаи изъятия телефонов и унижения достоинства граждан.

Что касается вопроса о телефонах, это недопустимо. Да, мы реагируем на эти вопросы, это один из вопросов, нарушающих законные права людей. Мы тщательно изучаем все случаи изъятия телефонов или унижения достоинства,

– подчеркнул заместитель министра обороны.

По его словам, уже принято решение провести комплексные проверки Николаевского и Одесского ТЦК. Также продолжается проверка Уманского ТЦК, а его руководителя Некрасова перевели на другую должность.

Кроме того, по словам Шкуракова, в Министерстве обороны ведут отдельные реестры проблемных случаев, а также обращений народных депутатов и других организаций, чтобы оперативно их рассматривать и реагировать на возможные нарушения.

Реформа будет, она готовится, и в ближайшее время также планируется ее представление на заседании правительства,

– подытожил Василий Шкураков.

Напомним, недавно Министерство обороны объявило о масштабной трансформации военной службы, которая предусматривает новые контракты с четкими сроками, увеличенные выплаты и гарантии отсрочки после завершения службы.

В частности, для военных разработаны три типа контрактов – пехотно-штурмовой, боевой и базовый.

15 июня заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник заявил, что Минобороны работает над вторым этапом военной реформы, который состоится "скоро".