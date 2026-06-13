Армия получит рекордные средства: почему это решение стало чрезвычайно важным

Украина проводит масштабную реформу системы выплат в армии: базовое денежное довольствие увеличится на 50%. Параллельно с этим вводится контрактная служба.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан пояснил 24 Каналу, что главной целью реформы является создание профессиональной и обеспеченной армии.

Смотрите также: Почему могут лишить статуса УБД в 2026 году

Как изменятся зарплаты военных после новой реформы?

Реформа выплат готовилась давно и стала возможной после того, как европейские партнеры подтвердили финансирование. Как только деньги были гарантированы, правительство сразу подготовило соответствующий бюджет.

Увеличение денежных выплат ждет всех военнослужащих: стандартное обеспечение вырастет на 50%, а дальше – чем ближе к фронту и чем сложнее задачи, тем больше. Для тех, кто участвует в боях и длительное время находится на позициях, сумма может достигать 300–400 тысяч гривен,

– сказал Кузан.

Размер выплат будет определяться конкретными показателями – временем пребывания в зоне боевых действий и количеством выполненных задач. Также реформа урегулирует контрактную службу, и контракт будет иметь четкие сроки и гарантии, а также отсрочку от дальнейшего призыва – от полугода до 1,5 года в зависимости от времени пребывания в зоне боевых действий.

"Профессиональная армия с достойным денежным обеспечением – непобедимая сила, которую не удастся одолеть россиянам, какие бы наступательные операции они ни планировали. Наша армия умеет воевать и воюет лучше, чем любая другая европейская армия. Если раньше мы учились у офицеров НАТО, то сейчас все наоборот", – подчеркнул Кузан.

Почему правительство решило существенно повысить денежное обеспечение военных именно сейчас: смотрите в видео

Что еще известно об изменениях в армии?

Министерство обороны Украины ищет путь стабилизации бюджета для обеспечения бесперебойных выплат военнослужащим как в текущем, так и в последующих годах.

Параллельно правительство работает над законодательными изменениями, которые установят четкие сроки службы. Кроме того, ожидается реформа ТЦК: их планируют преобразовать в "Офисы комплектования", которые возьмут на себя функции оповещения и мобилизации граждан.