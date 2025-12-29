Сырский предложил реформировать ТрО: что хочет изменить главнокомандующий ВСУ

Территориальной обороне планируют придать второе дыхание. Зеленским были утверждены предложения Сырского по реформированию частей ТрО.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский, добавив, что в частности будет сокращено в пределах существующих бригад количество пехотных батальонов.

Смотрите также После общественного возмущения Кузьмука уволили с должности в Силах ТрО

Как нарастить возможности ТрО?

Главнокомандующий отметил, что планируется существенно увеличить боевую способность бригад территориальной обороны. В планах усилить беспилотный состав. По словам Сырского, применять ТрО как элемент для наступательных операций – нецелесообразно, однако можно привлечь для других задач.

В обороне их возможности можно нарастить путем увеличения для них в несколько раз количества дронов различного назначения. Они будут иметь по два батальона беспилотных сил,

– озвучил главнокомандующий ВСУ.

Какие заявления сделал недавно Сырский?