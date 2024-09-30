В России самые бедные регионы потратили больше всего на памятники убитым на войне против Украины

В России не жалеют деньги на памятники военным, которые пошли воевать против Украины и погибли. Однако есть один нюанс.

Российское издание посчитало, что регионы потратили более 150 миллионов рублей на мемориалы памяти убитых на войне против Украины военных от 2023 года. Лидером среди них стал Забайкальский край, который потратил более 42 миллионов рублей, передает 24 Канал.

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Что известно об этом

На втором месте оказалась Республика Тыва (там потратили более 23 миллионов рублей), на третьем – Ямало-Ненецкий автономный округ (более 21 миллиона рублей).

В то же время Забайкалье входит в десятку беднейших регионов России, а Тыва вообще возглавляла его.

На начало сентября известно как минимум о 1212 погибших в Забайкальском крае, 716 – в Тыве и 252 – в Ямало-Ненецком автономном округе. Ямало-Ненецкий автономный округ за время полномасштабной войны стал одним из лидеров по расходам на расширение кладбищ. Там на это потратили более 15 миллионов рублей.

В Забайкальском крае мемориальные комплексы построены в поселке Агинское (более 11 миллионов рублей), в городе Борзя (более 9 миллионов), в селе Нерчинский завод (более 10 миллионов) и в поселке Могойтуй (более 11 миллионов).

В столице Тывы потратили 23 миллиона на построение мемориального комплекса "Парк героев – участников СВО". В ЯНАО более 14 миллионов потратили на мемориал памяти погибшим во время так называемой "спецоперации" в селе Мужи. Памятник не смогли открыть вовремя, поскольку село расположено далеко от трасс и в нем нет дорог.