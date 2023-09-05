"Это будут, возможно, высшие должности и зарплаты": как 24 Канал будет реинтегрировать ветеранов

Уже сейчас ветераны полномасштабной войны против России возвращаются в гражданскую жизнь. И очень важно сделать все условия для того, чтобы это возвращение было комфортным.

Важную роль в реинтеграции будет играть бизнес. В частности, потому, что большинство мобилизованных к полномасштабному вторжению были наемными работниками. И значительная часть будет стремиться возвратиться на свое рабочее место. Рассказываем, как 24 Канал и другие бизнесы занимаются реинтеграцией ветеранов войны.

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Для ветеранов – лучшие условия труда

Обратим внимание, что из медиахолдинга ТРК "Люкс", частью которого является 24 Канал, с начала полномасштабного вторжения к Силам обороны присоединились 19 сотрудников. Среди них – Юрий Олейник. Он был оператором 24 Канала и бойцом 24 ОМБр имени Короля Даниила. К сожалению, он вернулся домой на щите. Остальные коллеги продолжают защищать Украину от врага.

Руководство постоянно держит с ними связь, всегда отправляем им разные приятные посылки. Когда организуем благотворительные сборы, стараемся всегда отдавать предпочтение именно подразделениям, где служат наши сотрудники. И, конечно же, ожидаем их возвращения на работу,

– рассказал генеральный директор ТРК "Люкс" Роман Андрейко.

За нашими мобилизованными сотрудниками закреплены их рабочие места. Если же они не смогут по возвращении выполнять те же функции, или из-за изменений в редакции со временем некоторых отделов не станет, демобилизованным сотрудникам обещают еще лучшие условия.

Это будут, возможно, более высокие должности или большие зарплаты. Для защитников хотелось бы чего-нибудь лучшего, но точно не "то, что останется",

– уверяет Роман Андрейко.

Отметим, что наша компания уже имеет успешные примеры возвращения на работу демобилизованных сотрудников. Речь идет о тех, кто после 2014 – 2016 годов возвращались на свои рабочие места. Их ждали те же должности, которые они занимали в службу для защиты Украины.

Расскажем о примерах других ответственных бизнесов. Они не только возвращают своих сотрудников на работу, но и занимаются их адаптацией и поддержкой.

Бизнес должен создать комфортные условия труда

Следует обратить внимание на Укрзализныцю. Акционерное общество имеет программу возвращения к работе демобилизованных сотрудников. Она действует еще со времен антитеррористической операции, когда только единицы говорили о реабилитации военных.

В настоящее время мобилизованы и служат в Силах обороны Украины более 10 тысяч сотрудников Укрзализныци. А 560 их коллег были демобилизованы и получили возможность вернуться к любимой работе.

К сожалению, не все из них смогли выполнять довоенные профессиональные обязанности. Поэтому именно для этих работников компания предложила смежные должности и помогла подготовить условия труда с учетом их потребностей,

– рассказала директор департамента социальной политики Укрзализныци Ольга Безпалько.

Представители IT-индустрии – одни из наиболее социально ответственных бизнесов в Украине. Компания Intellias поделилась своим опытом возвращения на работу демобилизованных сотрудников.

Служат в Силах обороны 49 сотрудников компании, а их 13 коллег вернулись к гражданской работе после демобилизации. В Intellias отметили, что процесс реинтеграции ветеранов войны отличается в зависимости от конкретной ситуации.

Необходимо учитывать, находился ли вернувшийся специалист непосредственно на линии столкновения или дальше от зоны активных боевых действий. И общие первоочередные потребности всех демобилизованных – восстановление физического и ментального здоровья, максимально быстрое присоединение к проектным задачам,

– акцентировали в Intellias.

Даже создали внутреннее сообщество IntelliVeterans. В нем защитники и защитницы могут обмениваться имеющимся опытом, а также поддерживать друг друга. Кроме того, действует образовательная программа Military Buddy. Благодаря ей ветераны, уже вернувшиеся на свои рабочие места, помогают адаптироваться только возвращающимся с войны.

Вопрос реинтеграции ветеранов войны как никогда актуален. Следует понимать, что с фронта вернутся тысячи, а то и сотни тысяч наших защитников. Им нужно будет помочь адаптироваться. Итак, призываем объединиться всех без исключения: государство, бизнес и каждого из нас.

Не менее важно поддерживать наших защитников и продолжающих защищать Украину защитников. Для этого призываем приобщаться к сборам, организованнысПоможем вместе снабжать наших военных всем необходимым!