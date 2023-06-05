Не только военные, но и экономические: Черник назвал самые главные результаты рейдов на Белгородщину
Поход российских добровольцев из РДК и легиона "Свобода России" в Белгородскую область наделал шума на территории России. Помимо имиджевых потерь персонально для Путина, он также имеет и определенные экономические последствия для страны-агрессора.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что окончательно также развенчивается миф о том, что нельзя переносить войну на территорию России.
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Рейд на Белгородщину – сильная пощечина Путину
Черник отметил, что рейды партизан в Белгородскую область представляют проблему для властей России, в частности, в части переноса боевых действий на ее территорию.
Первый и очень серьезный момент – это персональная пощечина Путину, к тому же очень сильная,
– подчеркнул военный эксперт.
Ведь, объяснил он, Путин – гарант неприкосновенности границ России. А значит, все региональные элиты задумаются, способен ли кремлевский диктатор обеспечить им персональную безопасность.
Второй момент – это очень серьезная имиджевая потеря и стимуляция борьбы между "башнями Кремля", в результате чего страдают КГБ. Потому что именно они отвечают за границу еще со времен НКВД.
Черник сказал, какие последствия для Кремля имеет рейд на Белгородщину: смотрите видео
Какие экономические последствия для России будет иметь рейд
Военный эксперт отметил, что самый главный вывод состоит в том, что Украина приобретает настоящую милитаристскую субъектность как государство, которое может выходить в своей доктринальной военной философии шире, чем за собственные границы. К тому же конечно развеивается миф, что нельзя переносить войну на территорию России.
Ну и в качестве изюминки, как бы это странно ни звучало, но есть даже определенные экономические смыслы,
– заявил Черник.
Ведь, пояснил он, в том же городе Шебекино есть крупный завод по производству оптики, который по обороту продукции является едва ли не третьим в мире. Так что вся клиентура данного завода очень серьезно задумается над тем, следует ли с ним дальше продолжать экономические отношения.
В то же время Черник добавил, что нам не нужно поднимать планку ожиданий, что на территории России "закипит" серьезная партизанская война. Дело в том, что это требует одной важной вещи – поддержки местного населения. А до этого в России очень далеко.
Что известно о рейде РДК и легионе "Свобода России" на Белгородщину
- Бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" 22 мая зашли на территорию страны-агрессора. В частности, они опубликовали видео у табличек населенных пунктов Безлюдовка на Белгородщине, а также Любимовка и Чуровичи на Брянщине.
- Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Белгородской области вызывает "глубокую обеспокоенность" и требует много усилий. Рупор Путина также заявил, что Кремль не будет проводить специальное заседание Совета безопасности по ситуации в Белгородской области.
- Днем 4 июня представители Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" сделали губернатору Белгородской области привлекательное предложение. Поскольку он проигнорировал возможность освобождения пленных, партизаны записали новое обращение.