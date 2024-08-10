Просили войну – вы ее получили, – Кур сказал, что происходит в России

Российские паблики сообщают, что войска, которые начали рейд на Курщине 6 августа, уже продвинулись дальше на восток в Курской области. События на этой местности позволили проверить, кто в реальности защищает российские границы. Оказалось, что Путин начал войну против Украины, когда на границе России "дыра".

Об этом в разговоре с 24 Каналом озвучил руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур, подчеркнув, что, на его взгляд, российский диктатор не находится в истерике вокруг ситуации в Курской области. Однако отметил, что военное командование России напугано, поэтому и обманывает и Путина, и свой народ, говоря, что продвижение войск вглубь Курщины остановлено российской армией.

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Курская область может стать буферной зоной

Руководитель Управления криминальной разведки озвучил, что мирным жителям Украины, которым ежедневно Путин создает проблемы и опасность, сейчас удобно, что определенные силы в российском обществе взяли оружие в руки и помогают создать буферную зону, защитить северные регионы Украины.

"Неуважаемые россияне просили войну – вы ее получили. Вы просили буферную зону – ее делают. Мужчины взялись за оружие, чтобы бороться за свою свободу. Они возвращают то, что принадлежит народу, а не путинской верхушке и так называемым военным. Я не думаю, что это у нас такой интерес зайти вглубь России. Это нормальная тактическая система не только сдерживания врага, но и определенная хитрость стратегического мышления", – отметил Кур.

На взгляд Кура, Украина может наносить удары врагу там, где считает нужным, ведь это Россия развязала войну против Украины. А теперь она увидела, что войну может вести не только Путин.

Путин – "синтетический продукт" без эмоций

Кур заметил, что ни события на Курщине, ни дальнейшая деоккупация Крыма вряд ли спровоцируют у главы Кремля истерику.

"Он "синтетический продукт", не может выражать реальные эмоции, потому что он всю жизнь врал. Даже когда мы освободим Крым, не будет у него истерики и не закончится его желание быть агрессором. Он очень прагматичное существо, без идеологии, политических взглядов, нерелигиозное", – считает Кур.

Руководитель Управления криминальной разведки подытожил, что с точки зрения безопасности в дальнейшем в Курской области лучше оставить "что-то на память" и отойти оттуда.

Но если сами россияне, проводящие освобождение, примут решение сделать там Курскую независимую республику, ни Украина, ни Запад не будет против этого,

– отметил Кур.