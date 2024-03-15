Заставили реагировать: разведка Эстонии рассказала о влиянии рейдов в Белгородскую и Курскую области
Источник:ERR
Разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщает, что темпы продвижения войск оккупантов замедлился. Там отмечают, что рейды российских добровольцев заставили Кремль реагировать.
Эстонская разведка пишет, что операции РДК, легиона “Свобода России” и Сибирского батальона повлияли на обстрелы оккупантов. Также эксперты отмечают, что Украина, вероятно, увеличит количество атак дронов на важные объекты на территории России.
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Отчет разведки Эстонии
Разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщил, что темпы продвижения российских войск на фронте замедлились. Основные оперативно-тактические задачи остаются невыполненными. В то же время, эстонцы сообщают, что рейды добровольцев все же имели определенное влияние на ситуацию на фронте.
Рейды российского сопротивления в приграничье Курской и Белгородской областей заставили российские власти реагировать на ситуацию. Россия прекратила террор гражданских объектов Украины дальнобойными средствами поражения и диверсионные действия в приграничных районах,
– отметила эстонская разведка.
В то же время разведка прогнозирует, что в связи с проведением выборов президента в России, Украина увеличит количество атак по важной инфраструктуре россиян в тылу – в частности, речь идет о нефтеперерабатывающих заводах.
Комментируя ситуацию на фронте, разведывательный центр пишет, что российская армия продвинулась в районе населенных пунктов Купянск и Лиман. Однако украинцы удерживают позиции на восточных берегах рек Оскол и Жеребец. Прогнозируется усиление давления в ближайшие недели.
Авдеевка остается приоритетным направлением для попыток наступления россиян, однако успеха они там не имеют. Как отмечают эстонцы, активные бои продолжаются на северо-западе, юго-западе и западе от Авдеевки. На Юге Украины значительных изменений фронта также не наблюдается.
Рейд добровольцев: что известно
- Утром 15 марта ГУР опубликовало перехват, в котором человек в панике рассказывает о событиях у Грайворона. Он жаловался на колонну техники, которая движется в направлении населенного пункта. По его словам, добровольцы взяли Козинку и близлежащие села, в частности Глотова.
- Командир РДК вечером 14 марта рассказывал, что бои партизан с российскими войсками возобновились. По его словам, по состоянию на вечер продолжались бои в районе населенных пунктов Сподарюшино и Козинки, применяются бронетехника и РСЗО. Кроме этого, продолжается подготовка к новым рейдам.
- Вечером 14 марта российские добровольцы открыли гуманитарные коридоры в связи с "проведением ограниченной военной операции". Как сообщили в РДК, из Белгорода и Белгородской области эвакуировалось более 7 000 гражданских автомобилей. Из Курской области выехало 600 автомобилей.