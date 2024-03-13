Сделаем все, чтобы на границе никаких выборов президента не было, – глава РДК о рейде в Россию

Российские добровольцы, которые воюют против кремлевского режима, начали операции на территории страны-агрессора. Важно, что на днях там должны состояться выборы.

Председатель и основатель Русского добровольческого корпуса Денис Никитин в интервью "Украинской правде" рассказал, что намерены повлиять на голосование в приграничных регионах. Это является одной из задач операции.

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Рейд и выборы в России

Денис Никитин отметил, что российские добровольцы сделают все, чтобы в приграничных с Украиной регионах никаких выборов не было. Военный добавил, что это даже можно назвать одной из целей рейда на российскую территорию.

Я всех деталей рассказывать не буду, но безусловно повлиять, или как минимум показать людям, что это не выборы, а фарс – это одна из политических задач текущей операции,

– отметил доброволец.

Добавим, что 13 марта представители легиона "Свобода России" и РДК обратились к россиянам с предупреждением. Военные отметили, что вынуждены нанести огневое поражение позициям россиян, которые размещены в городах Белгород и Курск. Они призвали жителей этих городов эвакуироваться, чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

Операция РДК и легиона "Свобода России"