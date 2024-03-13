"Ахмат – не сила, Ахмат – чай": военнослужащий ВСУ иронично высказался о бегстве оккупантов

В сети обнародовали видео, на котором оккупанты, которые "держали" границы Белгородщины, обратились к самопровозглашенному лидеру Чечни Рамзану Кадырову. Мол, почему ахматовцы сбежали, когда российские добровольцы зашли на территорию России проводить операцию.

Это 24 Каналу прокомментировал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, отметив, что кадыровцев очень быстро обменивают на украинских военнопленных. Кроме того, они очень редко приближаются к линии соприкосновения. Отметим, что очередной рейд на территорию России российские добровольцы начали 12 марта.

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"Ахмат – это чай, никакая не сила. Кадыровцы на самом деле очень редко участвуют в боевых действиях, это большая редкость. Они не боевые подразделения. Мы их в шутку называем "воины тиктока", – подчеркнул армеец.

Военнослужащий добавил, что давно не видел такого, чтобы кадыровцы сидели на передовой и рвались в бой.

Способны только на разгон протестов

Тем временем оттуда бегут не только кадыровцы, но и другие оккупанты. Военнослужащий ВСУ добавил, что полиция и росгвардия – это не боевые части. Они разгоняют мирные протесты и избивают людей. А вот воевать с вооруженным противником – это другое дело.

"Это страшно, тебя могут убить". Они не хотят умирать ни за Путина, ни за "великую" Россию. Они делают ноги. Это тоже очень хороший показатель того, чего стоит так называемая "вторая армия мира". Это видим и мы, это видит мир, это видят сами россияне, и делают выводы,

– убежден армеец.

Как война на территории России влияет на гражданских

Политолог отметил, что для гражданских россиян война России против Украины – это как якобы "охота", "веселый аттракцион". Мол, поехать, пострелять и вернуться. А теперь война на территории страны-агрессора – рядом.

"Вдруг выяснилось, что их "великий" Путин и "великая" власть не могут гарантировать безопасность. Они теряют эту веру, которая сложилась за десятилетия. То, что у них "непобедимая армия", "страшная непобедимая полиция", власть, которую "ничего не может поколебать", – сказал Кирилл Сазонов.

Именно поэтому россияне растеряны. Однако это – хорошо, ведь деморализует противника.

Операция российских добровольцев в России