Це 24 Каналу прокоментував політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що кадирівців дуже швидко обмінюють на українських військовополонених. Окрім того, вони дуже рідко наближаються до лінії зіткнення. Зазначимо, що черговий рейд на територію Росії російські добровольці розпочали 12 березня.

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"Ахмат – це чай, ніяка не сила. Кадирівці насправді дуже рідко беруть участь у бойових діях, це велика рідкість. Вони не бойові підрозділи. Ми їх жартома називаємо "воїни тік-току", – наголосив армієць.

Військовослужбовець додав, що давно не бачив такого, аби кадирівці сиділи на передовій та рвалися у бій.

Здатні лише на розгін протестів

Тим часом звідти тікають не лише кадирівці, але й інші окупанти. Військовослужбовець ЗСУ додав, що поліція та росгвардія – це не бойові частини. Вони розганяють мирні протести та б'ють людей. А от воювати з озброєним противником – це інша справа.

"Це страшно, тебе можуть вбити". Вони не хочуть вмирати ані за Путіна, ані за "велику" Росію. Вони накивають п'ятами. Це теж дуже гарний показник того, чого вартує так звана "друга армія світу". Це бачимо і ми, це бачить світ, це бачать самі росіяни, і роблять висновки,

– переконаний армієць.

Як війна на території Росії впливає на цивільних

Політолог зауважив, що для цивільних росіян війна Росії проти України – це ніби як "полювання", "веселий атракціон". Мовляв, поїхати, постріляти та повернутися. А тепер війна на території країни-агресорки – поруч.

"Раптом з'ясувалося, що їхній "великий" Путін та "велика" влада не можуть гарантувати безпеку. Вони втрачають цю віру, яка склалася за десятиріччя. Те, що в них "непереможна армія", "страшна непереможна поліція", влада, яку "нічого не може похитнути", – сказав Кирило Сазонов.

Саме тому росіяни розгублені. Однак, це – добре, адже деморалізує противника.

Операція російських добровольців у Росії