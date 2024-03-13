Неплохо погуляли, — боец легиона "Свобода России" назвал первые достижения операции

Бойцы легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона со вчерашнего дня, 12 марта, начали новый рейд на территории страны-агрессора. Только за первые сутки добровольцам уже удалось уничтожить несколько единиц российской военной техники.

Подробнее о достижениях операции 24 Каналу рассказал доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский. К слову, во время летнего рейда российские добровольцы даже имели трофейную технику, которую доставили в Украину.

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Итоги первых суток рейда

За прошедшие сутки бойцы трех добровольческих батальонов уничтожили две единицы бронированной техники, в частности, боевую машину десанта и БТР. Несколько единиц повреждены.

Сейчас трофеев нет, но как только они появятся, мы сообщим,

– отметил Барановский.

Кроме этого, бойцам легиона "Свобода России" удалось уничтожить две артиллерийские установки Д-30 и два миномета. По меньшей мере девять российских военнослужащих получили ранения. По словам бойца легиона "Свобода России", убитых на данный момент не верифицировали.

Неплохо погуляли, как для первого дня. Скоро уже будет двое суток, как мы находимся на территории России. Итоги второго дня рейда мы подведем уже завтра утром,

– сказал Барановский.

Он добавил, что сейчас ситуация развивается неплохо, инициатива в руках российских добровольцев.

"Все карты не будем раскрывать"

В Теткино бойцам легиона "Свобода России" удалось уничтожить командный пункт и пункт связи. Два ударных дрона туда прилетели – и связь оборвалась. Из-за этого у оккупационной армии в Курской области возникла путаница.

Мы наблюдаем за событиями, закрепились на удобных позициях. Возможно, будем продвигаться дальше или же пока что подождем. Здесь важна военная хитрость. Наши действия должны быть всегда неожиданными для противника, поэтому все карты мы раскрывать пока не будем,

– подытожил боец легиона "Свобода России".

По его словам, сейчас со стороны Кремля подходит подкрепление в виде тяжелой бронетехники и солдат оккупационной армии.

Новый рейд российских добровольцев