Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что очень хорошо, что российские добровольцы перед своими атаками предупредили об этом гражданских. А в этом материале собрана вся хронология взрывов на Белгородщине.

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Предупреждение для гражданских

Свитан отметил, что это общемировая практика предупреждения гражданских об ударах по военным объектам врага. В частности, так было и во время войны в Югославии. РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон для настоящего освобождения России могут использовать все огневые средства – от стрелкового оружия до ракет.

Уже определенную акцию провели, будет она продолжаться и в дальнейшем – то есть, поражения российских войск на территории Белгородщины и Курщины. Механизмы разные. Перспективы есть. Российская армия никак не отреагировала на такие действия, поэтому эти батальоны будут двигаться дальше,

– отметил полковник запаса ВСУ.

Падение авиабомб в Курской области

По словам военного эксперта, взрывы от авиабомб на территории Курской области могли произойти из-за непреднамеренного их падения с самолетов. Ранее мы уже такое видели, в частности, когда бомба упала в центре города Белгород.

"Дело в том, что та техника россиян, на которую они пытаются повесить ФАБ, не выдерживает управляемые блоки, на которых планируют авиабомбу. Поэтому иногда авиабомба вываливается просто из самолета. Это было в Донецке, над Авдеевкой, потому что система нестабильна", – подчеркнул Свитан.

Бомбардировка НПЗ

Как отметил полковник запаса ВСУ, наши Силы обороны продемонстрировали отличные результаты в отминусовании НПЗ врага. В России есть чуть более, чем 100 таких предприятий, и постепенно наши средства поражения будут уничтожать каждый из них.

Мы уже отминусовали более 10% таких предприятий. Такими темпами "санкции Малюка" могут уничтожить всю российскую топливную промышленность, по крайней мере на Западе страны, то есть, до Урала. Этот механизм запущен уже, и его эффективность россияне почувствовали,

– подчеркнул военный эксперт.

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