Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что очень хорошо, что российские добровольцы перед своими атаками предупредили об этом гражданских. А в этом материале собрана вся хронология взрывов на Белгородщине.
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Предупреждение для гражданских
Свитан отметил, что это общемировая практика предупреждения гражданских об ударах по военным объектам врага. В частности, так было и во время войны в Югославии. РДК, легион "Свобода России" и Сибирский батальон для настоящего освобождения России могут использовать все огневые средства – от стрелкового оружия до ракет.
Уже определенную акцию провели, будет она продолжаться и в дальнейшем – то есть, поражения российских войск на территории Белгородщины и Курщины. Механизмы разные. Перспективы есть. Российская армия никак не отреагировала на такие действия, поэтому эти батальоны будут двигаться дальше,
– отметил полковник запаса ВСУ.
Падение авиабомб в Курской области
По словам военного эксперта, взрывы от авиабомб на территории Курской области могли произойти из-за непреднамеренного их падения с самолетов. Ранее мы уже такое видели, в частности, когда бомба упала в центре города Белгород.
"Дело в том, что та техника россиян, на которую они пытаются повесить ФАБ, не выдерживает управляемые блоки, на которых планируют авиабомбу. Поэтому иногда авиабомба вываливается просто из самолета. Это было в Донецке, над Авдеевкой, потому что система нестабильна", – подчеркнул Свитан.
Бомбардировка НПЗ
Как отметил полковник запаса ВСУ, наши Силы обороны продемонстрировали отличные результаты в отминусовании НПЗ врага. В России есть чуть более, чем 100 таких предприятий, и постепенно наши средства поражения будут уничтожать каждый из них.
Мы уже отминусовали более 10% таких предприятий. Такими темпами "санкции Малюка" могут уничтожить всю российскую топливную промышленность, по крайней мере на Западе страны, то есть, до Урала. Этот механизм запущен уже, и его эффективность россияне почувствовали,
– подчеркнул военный эксперт.
Рейд российских добровольцев: последние новости
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- В легионе "Свобода России" объяснили, почему они выкладывают так мало видео с территории страны-агрессора. Там заметили, что обработать все материалы мгновенно – невозможно.