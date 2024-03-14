Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що дуже добре, що російські добровольці перед своїми атаками попередили про це цивільних. А в цьому матеріалі зібрано всю хронологію вибухів на Бєлгородщині.

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Попередження для цивільних

Світан зазначив, що це загальносвітова практика попередження цивільних щодо ударів по військових об'єктах ворога. Зокрема, так було й під час війни в Югославії. РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон для справжнього визволення Росії можуть використовувати всі вогневі засоби – від стрілкової зброї до ракет.

Уже певну акцію провели, буде вона тривати й надалі – тобто, ураження російських військ на території Бєлгородщини та Курщини. Механізми різні. Перспективи є. Російська армія ніяк не відреагувала на такі дії, тож ці батальйони будуть рухатись далі,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Падіння авіабомб у Курській області

За словами військового експерта, вибухи від авіабомб на території Курської області могли статись через ненавмисне їхнє падіння з літаків. Раніше ми вже таке бачили, зокрема, коли бомба впала в центрі міста Бєлгород.

"Справа в тому, що та техніка росіян, на яку вони намагаються повісити ФАБ, не витримує керовані блоки, на яких планують авіабомбу. Тому іноді авіабомба вивалюється просто з літака. Це було в Донецьку, над Авдіївкою, бо система нестабільна", – наголосив Світан.

Бомбардування НПЗ

Як зазначив полковник запасу ЗСУ, наші Сили оборони продемонстрували відмінні результати у відмінусуванні НПЗ ворога. У Росії є трохи більше, ніж 100 таких підприємств, і поступово наші засоби ураження будуть знищувати кожен із них.

Ми вже відмінусували понад 10% таких підприємств. Такими темпами "санкції Малюка" можуть знищити всю російську паливну промисловість, принаймні на Заході країни, тобто, до Уралу. Цей механізм запущений уже, і його ефективність росіяни відчули,

– підкреслив військовий експерт.

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