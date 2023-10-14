Захват недвижимости на набережной в Днепре: экскомандиру воинской части выдвинули подозрение

ДБР сообщил бывшему командиру воинской части подозрение в содействии рейдерскому захвату участка на набережной в Днепре. Сумма ущерба достигает 21 миллиона гривен.

Известно, что экскомандир конфисковал участки в пользу воинской части. Однако в документах не указали, для кого именно предназначена эта земля.

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Детали рейдерского увлечения

В марте 2022 года бывший командир отдельной бригады территориальной обороны отдал незаконный приказ о конфискации в пользу двух крупных торговых павильонов в Днепре. Речь идет о двух участках у реки площадью 1,3 гектара. В документе не было указано, для каких именно подразделений это имущество предназначено.

Известно, что постановление бывшего должностного лица стало поводом к рейдерскому захвату этой территории. Под охраной одного из добровольческих формирований Днепровской территориальной общины неизвестные огородили конфискованную землю, разобрали павильоны и начали там строительство.

Экс-чиновнику сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий – вскоре ему должны избрать меру пресечения. Судебная экспертиза подтвердила незаконность приведенных выше приказов и действий. Ущерб достигает суммы в 21 миллион гривен. На земельные участки наложен арест.

Рейдерский захват павильонов в Днепре / фото Офиса генпрокурора

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