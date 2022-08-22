Рейды и отсутствие пенсий: какая сейчас реальная гуманитарная ситуация в Херсонской области

Первое, что сделали россияне после оккупации Херсонщины – перекрыли наличные деньги. Это произошло даже до того, как они закрыли украинскую связь.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что тогда Укрпочта перестала разносить пенсии наличными деньгами для примерно 40% пенсионеров Херсонщины. Большинство из них находятся в сельской местности.

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Активист добавил, что при этом Украина продолжает начислять пенсию, но из-за оккупантов люди физически не могут ее забрать еще с марта.

Владимир Молчанов пояснил, что пенсионеры были первой категорией, которых такими действиями россияне заставили принятие так называемой помощи.

"На этом оккупанты, конечно, не ограничивались. Они продолжили борьбу с украинским денежным обращением путем указов сальдо, который является главным коллаборантом", - добавил Молчанов.

Активист объяснил, что предусматривал указ сальдо:

рейды по украинским торговым заведениям и рынкам,

украинская гривна разрешается в обращении только в наличном виде и только с целью ее изъятия,

все заведения торговли обязаны принимать гривну по курсу 1,5 рубля за 1 гривну,

любые цены должны быть установлены в рубле,

гривна принимается, инкассируется и вывозится в Крым для последующего обмена на рубли.

Владимир Молчанов объяснил, что так поступают только те торговые заведения, которые непосредственно контролируются россиянам. К примеру, увлечены сетевые магазины. А также некоторые более или менее известные заведения, которые оккупанты постоянно посещают и фактически контролируют. Кроме того, конечно, что присоединились коллаборанты.

По словам активиста, все остальные, а это все рынки, которые были или образовались новые стихийные – используют гривну и отказались от рубля. Херсон снова превратился в огромный базар, которым он был в 90-е годы.

"Что касается попыток оккупантов что-то покупать за рубль, – они отвергаются решительно всеми продавцами", – добавил Молчанов.

Смотрите полное видео с херсонским активистом на ютубе 24 канала:

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