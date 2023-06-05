Такое мнение 24 Каналу озвучил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, на территории России идет гражданская война.

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"На территории России уже происходят боевые действия между вооруженными формированиями и регулярными частями России. Возможно, не столь активные, но это признак гражданской войны. Кроме того, руководство России не контролирует определенную часть территории", – отметил он.

Майор запаса ВСУ подчеркнул, что россияне быстро привыкают к этим событиям и рассматривают Белгородскую область как направление боевых действий.

В Москве не будут сопротивляться

Алексей Гетьман отметил: российские добровольцы заявили, что, когда накопится достаточное количество бойцов, они пойдут на Москву. По его мнению, они вряд ли будут штурмовать именно Москву.

Не думаю, что они будут штурмовать непосредственно Москву. Они могут попытаться зайти в Кремль и помочь арестовать военного преступника Путина и всю когорту, которая вместе с ним занималась военными преступлениями.

– предположил он.

Военный эксперт убежден, что в таком случае москвичи не будут сопротивляться добровольцам. Россияне все снимут на телефоны и у себя на кухне будут обсуждать, кого лучше поддержать.

Обратите внимание! Операция добровольцев в Белгородской области началась 22 мая. Тогда Российский добровольческий батальон и легион "Свобода России" "освободили" Козинку, Грайворон и Гору-Подол.

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