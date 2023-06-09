Реэкспорт швейцарского оружия: военный эксперт рассказал, как бы это помогло ВСУ

Пока Россия в течение 15 месяцев совершает страшные преступления в Украине, власти Швейцарии не могут согласовать реэкспорт оружия. Законодательные проблемы относительно военной помощи украинцам в Швейцарии вызывает удивление и сарказм даже внутри страны.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков. Он добавил, что нам остается только надеяться, чтобы Швейцария заняла правильную сторону в истории.

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Страна производит вооружения и боеприпасы, крайне необходимые Вооруженным Силам Украины для защиты и деоккупации территорий. В частности, зенитные системы GDF3. Они позволяют эффективно бороться с дронами. Их эксплуатирует весь мир, однако реэкспорт в Украину Швейцария запрещает.

В каких условиях Швейцария позволит реэкспорт оружия в Украину: смотрите видео

Крайне странная позиция

Совет кантонов (верхняя палата – 24 Канал) парламента Швейцарии, состоящий из 46 членов, принял решение о реэкспорте швейцарского оружия в страны в состоянии войны.

Однако для того, чтобы произошли изменения в законе о реэкспорте оружия, его должен принять и Национальный совет (нижняя палата – 24 Канал), состоящий из 200 членов. Пока решение принял только Совет кантонов, к тому же с небольшим преимуществом 22 против 17.

1 июня Национальный совет отклонил аналогичную инициативу, которая позволила бы вывести Украину из правил запрета на реэкспорт.

В марте 2023 года был единственный с начала полномасштабного вторжения России сдвиг по разрешению на реэкспорт вооружения в Украину.

Как отметил военный эксперт, тогда обе палаты парламента проголосовали за решение, что Швейцария сможет снабжать и реэкспортировать оружие, если агрессивная война в Украине будет признана на уровне Совбеза ООН.

"Для Украины это абсолютная фантастика, потому что в Совбезе ООН есть Россия и она постоянно накладывает вето. В то же время позиция Швейцарии крайне удивительна для стран НАТО и мира", – сказал Катков.

Как позиция Швейцарии относительно войны в Украине