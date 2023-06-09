Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков. Він додав, що нам залишається лише сподіватися, аби Швейцарія зайняла правильний бік в історії.
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Країна виготовляє озброєння та боєприпаси, які вкрай потрібні Збройним Силам України для захисту та деокупації територій. Зокрема, зенітні системи GDF3. Вони дозволяють ефективно боротися з дронами. Їх експлуатує весь світ, проте реекспорт в Україну Швейцарія забороняє.
За яких умов Швейцарія дозволить реекспорт зброї в Україну: дивіться відео
Вкрай дивна позиція
Рада кантонів (верхня палата – 24 Канал) парламенту Швейцарії, яка складається з 46 членів, прийняла рішення про реекспорт швейцарської зброї до країн у стані війни.
Однак для того, щоб відбулися зміни у законі щодо реекспорту зброї, його має ухвалити й Національна рада (нижня палата – 24 Канал), яка складається з 200 членів. Наразі рішення ухвалила лише Рада кантонів, до того ж з невеликою перевагою 22 проти 17.
У березні 2023 року було єдине з початку повномасштабного вторгнення Росії зрушення щодо дозволу на реекспорт озброєння до України.
Як зазначив військовий експерт, тоді обидві палати парламенту проголосували за рішення, що Швейцарія зможе постачати й реекспортувати озброєння, якщо агресивна війна в Україні буде визнана на рівні Радбезу ООН.
"Для України це абсолютна фантастика, бо в Радбезі ООН є Росія й вона постійно накладає вето. Водночас позиція Швейцарії вкрай дивна для країн НАТО й світу", – сказав Катков.
Як позиція Швейцарії щодо війни в Україні
- У травні 2023 року швейцарський уряд проголосував за внесення змін до Закону про військові матеріали. У майбутньому Україна зможе отримувати техніку та зброю через треті країни.
- Уряд Швейцарії вирішив підтримати біженців під час повернення додому й компенсувати витрати на квитки, житло та харчування. Отримати фінансову допомогу для повернення додому можуть тільки українці зі статусом S.
- У швейцарському місті Цюрих скасували концерт лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олега Скрипки. Російська пропаганда цинічно звинуватила його в "підтримці фашизму", а у Швейцарії цю дезінформацію активно підхопили місцеві ЗМІ.