Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express, військовий експерт Олег Катков. Він додав, що нам залишається лише сподіватися, аби Швейцарія зайняла правильний бік в історії.

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Країна виготовляє озброєння та боєприпаси, які вкрай потрібні Збройним Силам України для захисту та деокупації територій. Зокрема, зенітні системи GDF3. Вони дозволяють ефективно боротися з дронами. Їх експлуатує весь світ, проте реекспорт в Україну Швейцарія забороняє.

За яких умов Швейцарія дозволить реекспорт зброї в Україну: дивіться відео

Вкрай дивна позиція

Рада кантонів (верхня палата – 24 Канал) парламенту Швейцарії, яка складається з 46 членів, прийняла рішення про реекспорт швейцарської зброї до країн у стані війни.

Однак для того, щоб відбулися зміни у законі щодо реекспорту зброї, його має ухвалити й Національна рада (нижня палата – 24 Канал), яка складається з 200 членів. Наразі рішення ухвалила лише Рада кантонів, до того ж з невеликою перевагою 22 проти 17.

Зверніть увагу! 1 червня Національна рада відхилила аналогічну ініціативу, яка дозволила б вивести Україну з правил щодо заборони на реекспорт.

У березні 2023 року було єдине з початку повномасштабного вторгнення Росії зрушення щодо дозволу на реекспорт озброєння до України.

Як зазначив військовий експерт, тоді обидві палати парламенту проголосували за рішення, що Швейцарія зможе постачати й реекспортувати озброєння, якщо агресивна війна в Україні буде визнана на рівні Радбезу ООН.

"Для України це абсолютна фантастика, бо в Радбезі ООН є Росія й вона постійно накладає вето. Водночас позиція Швейцарії вкрай дивна для країн НАТО й світу", – сказав Катков.

Як позиція Швейцарії щодо війни в Україні