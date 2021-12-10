"Слуга народа" остается в лидерах, а вот "ЕС" теряет позиции: свежий рейтинг партий
10 декабря 2021 , 11:27Читати новину українською
Источник:Рейтинг
В рейтинге партий за декабрь лидирует уже традиционно президентская политсила "Слуга народа". На втором месте остается "Европейская Солидарность".
Пройти в Верховную Раду имеют шанс 8 политических партий. Об этом говорится в результатах свежего опроса за декабрь 2021 года.
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Рейтинг партий за декабрь
Если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее время, то голоса украинцев распределились бы так:
- "Слуга народа" получила бы 18% голосов среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором;
- "Европейская Солидарность" – 13,7%;
- ОПЗЖ – 11,4%;
- "Батьківщина" – 11,4%;
- партия Разумкова "Умная политика" – 7,5%;
- партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 6,2%;
- "Сила и честь" – 6,0%;
- партия Мураева "Наши" – 5,2%.
Другие политические силы не преодолели бы пятипроцентный барьер. Речь идет о:
- "УДАР Виталия Кличко" – 4,2%;
- Радикальная партия – 4,0%;
- "Партия Шария" – 3,1%;
- ВО "Свобода" – 3,0%.
Рейтинг других политических сил составляет менее 3%.
Что известно об исследованииСоциологический опрос провела группа "Рейтинг" в период с 6 по 8 декабря 2021 методом телефонного интервью с использованием компьютера. Всего удалось опросить 2500 респондентов – это украинцы старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.
Рейтинг партий за ноябрь
По данным опроса социологической группы "Рейтинг", в конце ноября попасть в парламент могли сразу 8 партий. Лидерами были "Слуга народа" и "Европейская Солидарность".
- "Слуга народа" – 18,0%,
- "Европейская Солидарность" – 13,9%,
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,7%,
- "Батьківщина" – 10,1%,
- партия Разумкова "Умная политика" – 7,9%,
- "Сила и честь" – 6,4%,
- партия Мураева "Наши" – 5,5%,
- партия "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,0%,
- "Радикальная партия" – 4,5%,
- УДАР Виталия Кличко – 3,7%,
- партия Шария – 3,1%,
- ВО "Свобода" – 2,1%.