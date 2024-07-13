Самая высокая за 22 года: во Львове зафиксировали температурный рекорд
Во Львове зафиксировали новый температурный рекорд. В четверг, 11 июля, температура воздуха прогрелась до 33,4 градусов тепла, что стало самым высоким показателем за последние 22 года.
Львов побил температурный рекорд
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Предыдущий максимальные температурные показатели фиксировали в 2002 году.
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"11 июля максимальная температура воздуха во Львове достигла 33,4°С. Предыдущее рекордное значение этого дня наблюдалось в 2002 году и составило 32,5°С", – говорится в сообщении.
Температурный рекорд на Львовщине фиксировали также в среду, 10 июля. Самая высокая температура тогда достигала 32,2 градуса тепла, а предыдущий рекорд также был в 2002 году – 31,5 градусов.
Аномальная жара в Украине
- 12 июля Киев побил сразу 3 температурных рекорда. Это при том, что пик жары еще ожидают на днях.
- Рекордные температурные показатели фиксируют даже в Карпатах. Так, вчера в Ивано-Франковской области на станции и вершине Пожижевской они превысили предыдущие рекорды: +29,5°C и +25,5°C соответственно.
- По прогнозу Укргидрометцентра, жаркая погода в Украине продержится как минимум до 16 июля. В эти дни прогнозируют до 40 градусов тепла.
- В интервью 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что 16 июля на Западе и Севере станут немного ниже показатели, а уже с 19-го и по Югу будут ниже.