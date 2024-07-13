Самая высокая за 22 года: во Львове зафиксировали температурный рекорд

Во Львове зафиксировали новый температурный рекорд. В четверг, 11 июля, температура воздуха прогрелась до 33,4 градусов тепла, что стало самым высоким показателем за последние 22 года.

Львов побил температурный рекорд

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Предыдущий максимальные температурные показатели фиксировали в 2002 году.

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"11 июля максимальная температура воздуха во Львове достигла 33,4°С. Предыдущее рекордное значение этого дня наблюдалось в 2002 году и составило 32,5°С", – говорится в сообщении.

Температурный рекорд на Львовщине фиксировали также в среду, 10 июля. Самая высокая температура тогда достигала 32,2 градуса тепла, а предыдущий рекорд также был в 2002 году – 31,5 градусов.

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