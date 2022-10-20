Рекордно быстро: ЕС окончательно утвердил санкции против Ирана из-за продажи России "шахидов"

Евросоюз утвердил санкции против Ирана, поскольку страна продает России дроны-камикадзе Shahed. К ограничениям присоединилась и Великобритания.

Ограничения применили против организаций, поставляющих иранские беспилотники.

Кстати США угрожают Ирану санкциями за дроны-камикадзе

Первое ограничение поддержали послы стран-членов ЕС одобрили санкции против Ирана за его привлечение к войне. СМИ утверждали, что ограничения одобрили в отношении трех человек и компании-производителя дронов. Вероятно, говорилось о компании Shahed Aviation Industries, поскольку она ответственна за проектирование и разработку иранского БПЛА.

Впоследствии к санкциям присоединилась и Великобритания. В заявлении британского правительства говорится, что Россия использует дроны для нападения как на гражданские цели, так и на объекты критической инфраструктуры с намерением отключить украинское население от электричества, отопления и воды.

Эти трусливые удары беспилотников – акт отчаяния. Позволяя такие удары, эти люди и компания-производитель нанесли народу Украины невыразимые страдания. Мы позаботимся о том, чтобы они понесли ответственность за свои действия,

– заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли.

В списке британских санкций есть:

генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери - глава Генерального штаба вооруженных сил Ирана, курировавший поставки дронов-камикадзе России;

бригадный генерал Сейед Ходжатолла Курейши – ключевой переговорщик по соглашению о поставках БПЛА;

бригадный генерал Саид Агаджани – председатель Корпуса стражей исламской революции (КСИР), представители которого находятся на оккупированных территориях Украины;

Shahed Aviation Industries – производитель беспилотников Shahed, применяемых Россией.

Санкции уже начинают действовать

Письменную процедуру завершили. Санкции вступают в силу сегодня, 20 октября, после публикации в "Офф".

Отметим, президент Польши Анджей Дуда поговорил с главой Ирана Эбрахимом Раиси о поставках беспилотников. Политик предупредил – Польша намерена активно противодействовать любым закупкам оружия Россией. Кроме того, вопрос о поставках дронов планируют поднять США, Франция и Великобритания.

Иран передает России дроны и ракеты: что известно

Иран передает России дроны, которыми она атакует украинские города. Агрессор пытается скрыть происхождение беспилотников, маркируя их "Герань".

Первый случай сбивания иранского дрона-камикадзе на территории Украины зафиксировали 13 сентября в Купянске. В Воздушных Силах сообщали, что по состоянию на 19 октября уже сбили 223 Shahed-136.

По информации американских СМИ, помощь Ирана для России не завершится только на беспилотниках. Страны якобы подписали соглашение о поставке высокоточного оружия. Вероятно, речь идет о ракетах класса земля – земля Zolfaghar, а также дополнительном количестве беспилотников.

Ночью 20 октября над Николаевской областью сбили 14 дронов-камикадзе. К сожалению, 4 дрона попали в одно из учебных заведений города, еще один упал на закрытую частную территорию.

Также дроны нанесли удар по предприятию в Чернигове. Обошлось без жертв, но были травмированные. В частности, 3 раненых забрали в больницу.

Кстати, эту тему должны были обсудить во время закрытого заседания Совбеза ООН.

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