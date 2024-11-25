Абсолютный рекорд за всю историю мониторинга: сколько "Шахедов" залетело в Беларусь за сутки

Время от времени мониторинговые сообщества, которые следят за движением вражеских дронов, пишут, что "Шахеды" нарушают воздушное пространство Беларуси. Телеграм-канал "Белорусский гаюн" сообщил, что 24 и 25 ноября в Беларусь залетело больше всего "Шахедов".

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на канал "Белорусский гаюн". Ночью Россия атаковала Киевскую область и Запорожье.

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Сколько "Шахедов" установили рекорд и залетели в Беларусь сегодня

38 "Шахедов" заходили в Беларусь за сутки (абсолютный рекорд), минимум 1 сбит, авиация поднималась 4 раза. За последние сутки 24 – 25 ноября зафиксировано не менее 38 заходов российских дронов-камикадзе типа "Шахед" в Беларусь из Украины, что является абсолютным суточным рекордом за всю историю мониторинга. По меньшей мере один "Шахед" долетел до Мозыря, были десятки проходов через "белорусский коридор", а также не менее трех раз "Шахеды" залетали в Гомельский район, в районе пограничного перехода Новая Гута,

– говорится в заметке.

Первые иранские дроны залетели в Беларусь еще днем 24 ноября, в 13:48 в районе Комарина, и дальше пошли на Припять. В дальнейшем "Шахеды" летели в Республику Беларусь вечером 24 ноября и утром 25 ноября. Белорусы четыре раза поднимали самолеты.

Залеты беспилотников в РБ впечатляют / Инфографика "Белорусский гаюн"

"Стоит отметить, что "Шахед", который залетел из Припяти в Беларусь в 23:08, далее пошел на Наровлю и до 00:05 достиг пригорода Мозыря. Дальнейшая его судьба – неизвестна. Не исключено, что именно он был сбит силами ПВО вооруженных сил Беларуси около 01:00, о чем нам сообщали источники", – подчеркнули авторы канала.

Из всех беспилотников, которые залетели в Беларусь, в Украину вернулось только 9.