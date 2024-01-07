В столице Норвегии зафиксировали сильнейший мороз за все время наблюдений

В последние дни в Европе значительно снизилась температура. Особенно страдают от сильных морозов скандинавские страны, в том числе Норвегия.

В столице страны зафиксирована максимально низкая температура за всю историю метеорологических наблюдений. Столбик термометра в одном из районов Осло снизился до отметки ниже -30°C.

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Аномальные морозы в январе

В ночь на 6 января в северном районе города температура воздуха опустилась до отметки минус -31,1°C.

Также в Норвежском метеорологическом институте сообщили, что температура в Осло в течение последних суток не превышала отметки -21°C. Приблизительно 9 утра в столице Норвегии наблюдалась температура -29°C.

В то же время, согласно данным организации в США "Национальные центры экологической информации", в Осло самая низкая среднестатистическая температура в январе составляет примерно -10°C.

Европа страдает от сильных морозов

Из-за непогоды возникли проблемы в Швеции и Дании. Из-за низкой температуры, снегопада и гололеда 5 января тысячи автомобилей застряли на трассах. Для спасения пострадавших были привлечены военные, использовавшие гусеничные машины для эвакуации автомобилей.

Ранее сообщалось о мощных морозах, фиксирующихся в северной Европе. По оценке метеорологов, таких низких температур не было в течение зимы. Так, в Швеции и Финляндии столбик термометра опустился до -40°C.

В частности, в северной Швеции в селе Никкалуокта раньше температура составляла -41,6°C. А в ночь на 4 января в Квиккокке похолодало до -43,6°C. Сообщается, что это самая низкая температура в январе за последние 25 лет.

В Финляндии погода более "ласковая". Так, в северо-западном городе Иливиеска 2 января столбик термометра показывал -37,8°C. В Лапландии температура снизилась до -30°C.

В скандинавских странах мощные морозы и снегопады вызвали проблемы с движением общественного транспорта. Кроме того, из-за морозной погоды в Швеции и Финляндии выросли цены на электроэнергию.