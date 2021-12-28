Рекордные снегопады накрыли Японию: впечатляющее видео сугробов

28 декабря 2021 , 21:31
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Источник:

The Watchers

Уже неделю побережье Японского моря страдает от сильного ветра и снегопада. Жителей некоторых регионов призвали при возможности оставаться дома.

За выходные 25 – 26 декабря из-за метели пострадали по меньшей мере 10 человек, двое из них получили тяжелые повреждения. На дорогах образовались километровые пробки.

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В Японии сильные снегопады

За сутки 27 декабря в Хиконе в префектуре Сига выпало 68 сантиметров снега, а в Асаго в префектуре Хего – 71 сантиметр. В еще двух регионах выпало 70 и 55 сантиметров снега за сутки.

В Японии неделю продолжается сильный снегопад / Фото Japantimes

При этом наибольший уровень снега зафиксировали в Аомори – 200 сантиметров. Также сильные снегопады наблюдают в городах Киото, Нагоя и Хиросима.

Японию накрыли сильные снегопады: смотрите видео

В некоторых частях Центральной Японии пришлось отменить железнодорожные рейсы. Более 3,2 тысячи домов остались без электроснабжения.

Сильный снегопад и гололедица на дорогах могут продолжаться вплоть до 29 декабря. Местами прогнозируют сильные порывы ветра, из-за которых могут возникнуть крайне нестабильные атмосферные условия.

В течение недели в Японии сильные снегопады: смотрите видео

 

Снегопад в Японии в прошлом году: что известно

  • Напомним, что в Японии такие сильные снегопады зафиксировали и в декабре 2020 года.
  • Тогда в стране пришлось отменить более 140 авиарейсов.
  • За сутки в Гумме и Ниигате выпало почти 1,2 метра снега.
Автор: Тетяна Сукач