Рекордные снегопады накрыли Японию: впечатляющее видео сугробов

Уже неделю побережье Японского моря страдает от сильного ветра и снегопада. Жителей некоторых регионов призвали при возможности оставаться дома.

За выходные 25 – 26 декабря из-за метели пострадали по меньшей мере 10 человек, двое из них получили тяжелые повреждения. На дорогах образовались километровые пробки.

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В Японии сильные снегопады

За сутки 27 декабря в Хиконе в префектуре Сига выпало 68 сантиметров снега, а в Асаго в префектуре Хего – 71 сантиметр. В еще двух регионах выпало 70 и 55 сантиметров снега за сутки.

В Японии неделю продолжается сильный снегопад / Фото Japantimes

При этом наибольший уровень снега зафиксировали в Аомори – 200 сантиметров. Также сильные снегопады наблюдают в городах Киото, Нагоя и Хиросима.

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В некоторых частях Центральной Японии пришлось отменить железнодорожные рейсы. Более 3,2 тысячи домов остались без электроснабжения.

Сильный снегопад и гололедица на дорогах могут продолжаться вплоть до 29 декабря. Местами прогнозируют сильные порывы ветра, из-за которых могут возникнуть крайне нестабильные атмосферные условия.

В течение недели в Японии сильные снегопады: смотрите видео

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