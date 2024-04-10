Оценивают гражданские специальности и возможности: как попасть в легендарную 241 бригаду
Легендарная 241 бригада ВСУ формировалась в самом начале полномасштабного вторжения из добровольцев Киева и области. Сегодня происходит рекрутинг в ряды этого соединения.
Большое количество добровольцев, которые не ждут мобилизации, а идут в армию, могут воспользоваться именно рекрутингом. Пресс-офицер 241 ОБр теробороны ВСУ Мирослав Откович рассказал 24 Каналу, что это позволит найти в армии специальность, которая бы соответствовала способностям и возможностям добровольца.
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Есть разные направления работы
Он отметил, что те, кто желает попасть в 241 бригаду, может прийти в ТЦК в Киеве и найти рекрутов именно этой бригады.
Затем состоится короткое собеседование о том, какие человек имеет гражданские компетенции, какой у него бэкграунд, чем бы он хотел и мог заниматься. Также они помогут упорядочить перечень необходимых документов и даже пройти ВВК,
– отметил пресс-офицер.
После этого человек в любом случае попадает в учебный центр. В этом процессе его также могут сопровождать рекрутеры 241 бригады. Они могут предложить различные направления работы. В частности, водителем обычных авто, водителем инженерных машин, которые сооружают оборонительные объекты, сапером, оператором FPV-дронов и тому подобное.
В общем рекрутинг в армию должен быть максимально приближен к гражданскому HR. Поэтому общаясь с рекрутером, вы не почувствуете, что это армия, это будет разговор работодателя с потенциальным работником. Главное – выяснить, что человек может и что хочет, потому что иногда он может хотеть одно, а его компетенции, умения и способности не будут этому соответствовать", – подчеркнул Откович.Обратите внимание! Приобщиться к 241 бригаде можно по телефону: +38 073 202 22 41
Не надо медлить и бояться
Важный этап – обучение добровольцев в центрах. Они есть в Силах теробороны. Кроме того, в 241 бригады есть собственные учебные мощности.
Мы также помогаем учебным центрам тренировать наших бойцов. Если кто-то хочет повысить квалификацию или освоить какое-то конкретное направление, он может продолжить обучение. Некоторые специализации требуют отдельной высшей квалификации,
– отметил он.
В учебных центрах человек получает принципиально важные знания и умения:
- проходит психологическую полосу препятствий, которая позволяет научиться адекватно реагировать на внешние сложные обстоятельства – яркие взрывы, громкие звуки и т.д;
- проходит обучение по тактической медицине, знания по которой помогут спасти жизнь самому человеку и тем, кто будет рядом с ним;
- проходит обучение по обращению с оружием, слаженности, работы в группах и т. д.
"Важно, что сейчас ситуация не такая, как была 24 февраля 2022 года, когда батальоны состояли из нескольких тысяч человек, из них формировались бригады. К счастью, сегодня добровольцами приходят мотивированные люди, которые понимают, что рано или поздно воевать будут все. Поэтому тот, кто не будет медлить, бояться, колебаться, а скорее придет и займет достойное место, тому в дальнейшем будет гораздо легче", – уверен Мирослав Откович.
Мобилизация в Украине: важное
- В Верховную Раду 10 апреля внесли на рассмотрение законопроект о мобилизации. Однако это еще не окончательная версия проекта закона, ведь некоторые его положения еще могут измениться.
- Также Верховная Рада пригласила военное руководство выступить перед началом рассмотрения законопроекта. В парламенте должны заслушать выступления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и командующего Объединенных сил ВСУ Юрия Содоля.
- Кроме того, 10 апреля Верховная Рада приняла за основу законопроект №11079 – о мобилизации осужденных лиц. Эта законодательная инициатива должна урегулировать вопрос мобилизации по контракту осужденных к лишению и ограничению свободы.