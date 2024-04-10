Велика кількість добровольців, які не чекають мобілізації, а йдуть в армію, можуть скористатися саме рекрутингом. Пресофіцер 241 ОБр ТрО ЗСУ Мирослав Откович розповів 24 Каналу, що це дозволить знайти у війську спеціальність, яка б відповідала здібностям та можливостям добровольця.

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Є різні напрямки роботи

Він зазначив, що ті, хто бажає потрапити до 241 бригади, може прийти в ТЦК у Києві та знайти рекрутів саме цієї бригади.

Потім відбудеться коротка співбесіда про те, які людина має цивільні компетенції, який в неї бекграунд, чим би вона хотіла і могла займатися. Також вони допоможуть впорядкувати перелік документів і навіть пройти ВЛК,

– зауважив пресофіцер.

Після цього людина у будь-якому випадку потрапляє в навчальний центр. В цьому процесі також можуть супроводжувати рекрутери 241 бригади. Вони можуть запропонувати різні напрямки роботи. Зокрема водія звичайних авто, водія інженерних машин, які споруджують оборонні об'єкти, сапером, оператором FPV-дронів тощо.

Загалом рекрутинг до війська має бути максимально наближений до цивільних

"HR. Тому спілкуючись з рекрутером, ви не відчуєте, що це армія, це буде розмова роботодавця з потенційним працівником. Головне – з'ясувати, що людина може і що хоче, тому що інколи вона може хотіти одне, а її компетенції, вміння та здатності не будуть цьому відповідати", – підкреслив Откович.

Зверніть увагу! Долучитися до 241 бригади можна за номером: +38 073 202 22 41

Не треба зволікати та боятись

Важливий етап – навчання добровольців в центрах. Вони є в Силах ТРО. Крім того, у 241 бригади є власні навчальні потужності.

Ми також допомагаємо навчальним центрам тренувати наших бійців. Якщо хтось хоче підвищити кваліфікацію чи спрямувати себе на якийсь конкретний напрямок, може продовжити навчання. Деякі спеціалізації вимагають окремої вищої кваліфікації,

– зазначив він.

В навчальних центрах людина здобуває принципово важливі знання та вміння:

проходить психологічну смугу перешкод, яка дозволяє навчитись адекватно реагувати на зовнішні складні обставини – яскраві вибухи, гучні звуки тощо;

проходить навчання з тактичної медицини, знання з якої допоможуть врятувати життя самій людині і тим, хто буде поруч з нею;

проходить навчання з поводження зі зброєю, злагодженості, роботи в групах тощо.

"Важливо, що зараз ситуація не така, як була 24 лютого 2022 року, коли батальйони складалися з декількох тисяч людей, з них формувалися бригади. На щастя, сьогодні добровольцями приходять вмотивовані люди, які розуміють, що рано чи пізно воювати будуть всі. Тому той, хто не буде зволікати, боятися, вагатися, а швидше прийде та посяде гідне місце, тому надалі буде набагато легше", – впевнений Мирослав Откович.

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