От танкисток до пилотов БпЛА: "Хартия" призывает женщин присоединяться к службе

13 бригада НГУ "Хартия" предлагает женщинам присоединиться к войску. Там ищут специалистов на технологические направления.

Об этом 24 Каналу рассказал командир 13 бригады НГУ "Хартия" полковник Максим Голубок с позывным "Альтаир". Недавно там запустили кампанию по привлечению женщин в подразделение.

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На какие должности можно присоединиться

Как отметил Голубок, "Хартия" ищет специалистов на технологические направления. В частности речь идет об операторах БпЛА, операторах и связистках наземных роботизированных комплексов, специалистах по радиоэлектронной борьбе и разведке, диспетчерах ISTAR и т.д. Также в бригаде есть и другие должности.

Обратите внимание! Присоединиться к бригаде "Хартия" можно по ссылке. Военные из подразделения ответят на все вопросы.

В составе бригады "Хартия" уже есть женщины. Они работают на совершенно разных должностях наравне с мужчинами.

У нас в подразделении есть девушки как танкисты, которые непосредственно ведут боевые действия, так и пилоты, медики, пилоты наземных роботизированных систем. Много специалистов. На уровне с мужчинами выполняют боевые задачи. Главное – желание и понимание того, что это войско. Мы готовы научить, сопровождать и оказывать помощь. Не только для женщин, но и для всех, кто приходит в "Хартию",

– подчеркнул военный.

Напомним, недавно бригада "Хартия" успешно эвакуировала раненого с помощью наземного роботизированного комплекса. Дрон-спасатель преодолел 12 километров.