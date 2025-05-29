Про це 24 Каналу розповів командир 13 бригади НГУ "Хартія" полковник Максим Голубок із позивним "Альтаїр". Нещодавно там запустили кампанію із залучення жінок до підрозділу.

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На які посади можна приєднатися

Як наголосив Голубок, "Хартія" шукає фахівців на технологічні напрямки. Зокрема йдеться про операторок БпЛА, операторок і зв'язківиць наземних роботизованих комплексів, фахівчинь з радіоелектронної боротьби та розвідки, диспетчерок ISTAR тощо. Також у бригаді є й інші посади.

Зверніть увагу! Приєднатися до бригади "Хартія" можна за посиланням. Військові з підрозділу дадуть відповідь на усі питання.

У складі бригади "Хартія" вже є жінки. Вони працюють на абсолютно різних посадах на рівні з чоловіками.

У нас в підрозділі є дівчата як танкісти, які безпосередньо ведуть бойові дії, так і пілоти, медики, пілоти наземних роботизованих систем. Багато фахівців. На рівні з чоловіками виконують бойові завдання. Головне – бажання і розуміння того, що це військо. Ми готові навчити, супроводжувати і надавати допомогу. Не лише для жінок, але й для усіх, хто приходить в "Хартію",

– наголосив військовий.

Нагадаємо, нещодавно бригада "Хартія" успішно евакуювала пораненого за допомогою наземного роботизованого комплексу. Дрон-рятувальник подолав 12 кілометрів.