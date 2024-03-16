Новый алгоритм рекрутинга: в Минобороны подробно рассказали, как присоединиться к ВСУ

В течение нескольких месяцев в Украине функционирует возможность присоединиться к Вооруженным Силам с помощью процесса рекрутинга. Министерство обороны представило новый алгоритм для того, чтобы "заменить устаревшие подходы" на "понятный механизм" добровольного вступления в армию.

В министерстве показали подробную инструкцию, которая поможет желающим понять алгоритм присоединения к ВСУ путем рекрутинга. В ней пошагово описаны все процессы, которые необходимо пройти перед тем, как стать частью украинского войска.

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Алгоритм рекрутинга

В Минобороны рассказали, что кандидат сможет выбрать вакантную должность и соответствующую воинскую часть, подав заявку одним из способов. Так, украинец может обратиться к рекрутерам в Центрах предоставления административных услуг, или заполнить форму на одном из сайтов – Lobby X, Work.ua, Robota.ua или OLX.

Кроме этого, найти нужную вакансию можно на сайтах или в рекрутинговых центрах отдельных воинских частей, а также можно обратиться непосредственно в ТЦК и СП.

После выбора конкретной должности – самостоятельно, или с помощью рекрутера – кандидат проходит собеседование с соответствующей воинской частью. Кроме разговора, она включает проверку физической подготовки и психологически диагностическое тестирование.

Если часть входит в перечень приоритетного комплектования, то рекомендательное письмо кандидата сразу становится обязательным к учету при дальнейшем оформлении. Если нет, то перед выдачей рекомендательного письма привлечения кандидата должно утвердить еще выше командование воинской части. Далее лицо должно посетить ТЦК для таких процедур:

уточнение учетных данных;

прохождение ВЛК;

прохождения отбора и формирования личного дела

Если лицо имеет соответствующий военный опыт, то его образа направляют в воинскую часть. Если же кандидат является новобранцем или проходил службу по другой специализации, то его направляют в соответствующий учебный центр.

Подробная инфографика о том, как происходит рекрутинг / Минобороны

Самый эффективный метод

Командир взвода ВСУ Оксана Рубаняк убеждена, что рекрутинг – это самый эффективный метод мобилизации. Как она отметила, что давно нужна была мобилизационная компания, которая объяснит, кем лицо будет в армии.

Человек может быть как стрелком, снайпером, пулеметчиком, так и быть привлеченным к ИТ-сфере. Например, если человек разбирается в различных программах, то его могут привлечь к пилотных операторов разведывательных дронов, работающих на дальнюю дистанцию. И там он будет полезен.