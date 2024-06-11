Минобороны расширило возможности для рекрутинга в ВСУ
Министерство обороны запустило сайт, где желающие могут подыскать себе вакансию в Вооруженных Силах Украины. Так, оборонное ведомство запустило сайт "Будь собой".
Об этом Минобороны Украины сообщило на своем телеграм-канале. Там рассказали подробнее об этой платформе.
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Минобороны запустило сайт для поиска вакансий в ВСУ
Теперь найти вакансию в Силах обороны Украины можно будет и на сайте Министерства обороны "Будь собой". Функционал платформы позволяет выбрать войска и специальность.
Теперь у вас есть возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии. Забудьте о страхах и сомнениях – пришло время выбрать свой путь. Выбирайте свою профессию в Силах обороны Украины на army.gov.ua и станьте частью сильной и современной армии Украины. Не жди изменений – создай их сам! Будь собой,
– говорится в сообщении.
Вакансии на сайте можно просматривать через поиск: по названию, родам войск в составе Сил обороны, специальности, званиям или условиями (речь идет о переводе).
Также на сайте можно найти Центр рекрутинга украинской армии в вашем городе, его контакты и график работы.
Минобороны запустило сайт для поиска вакансий в ВСУ: смотрите видео
Что полезного будет в приложении "Резерв+": что известно
- С 18 июня в "Резерв+" появится QR-код – аналог бумажного военного билета.
- Появление в "Резерв+" QR-кода позволит украинцам использовать электронный военный билет вместо бумажного. В то же время это не единственное изменение в приложении после 18 июня.
- Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин отметил, что в тот же день в "Резерв+" появится и еще одна дополнительная опция для зарегистрированных военных. Они смогут обновить свои данные и убрать надоедливую ошибку.
- "Если у них написано "в розыске", то они смогут в один клик решить этот вопрос и сообщить, что они являются военнослужащими. И таким образом данные в "Обереге" обновятся", – отметил Лазуткин.
- Также Лазуткин указал, что после появления в приложении QR-кода с ним можно будет пересекать границу – никаких проблем возникать не должно.