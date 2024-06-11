Минобороны расширило возможности для рекрутинга в ВСУ

Министерство обороны запустило сайт, где желающие могут подыскать себе вакансию в Вооруженных Силах Украины. Так, оборонное ведомство запустило сайт "Будь собой".

Об этом Минобороны Украины сообщило на своем телеграм-канале. Там рассказали подробнее об этой платформе.

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Минобороны запустило сайт для поиска вакансий в ВСУ

Теперь найти вакансию в Силах обороны Украины можно будет и на сайте Министерства обороны "Будь собой". Функционал платформы позволяет выбрать войска и специальность.

Теперь у вас есть возможность самостоятельно выбрать должность для службы в армии. Забудьте о страхах и сомнениях – пришло время выбрать свой путь. Выбирайте свою профессию в Силах обороны Украины на army.gov.ua и станьте частью сильной и современной армии Украины. Не жди изменений – создай их сам! Будь собой,

– говорится в сообщении.

Вакансии на сайте можно просматривать через поиск: по названию, родам войск в составе Сил обороны, специальности, званиям или условиями (речь идет о переводе).

Также на сайте можно найти Центр рекрутинга украинской армии в вашем городе, его контакты и график работы.

Минобороны запустило сайт для поиска вакансий в ВСУ: смотрите видео

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