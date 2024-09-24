Формирование армии будущего: как работает рекрутинговый центр Сухопутных войск и как присоединиться

Рекрутинг не зря называют инструментом создания армии будущего, ведь такая форма привлечения новых бойцов позволяет каждому решать свою судьбу самостоятельно – к какому подразделению присоединиться и какую должность себе выбрать. И это важно, ведь желание и умение новых бойцов непосредственно влияют на его профессионализм в будущем. Поэтому в отдельных бригад и военных структур все чаще появляются рекрутинговые центры, которые призывают граждан не ждать повестки, а взять свою судьбу в свои руки.

В частности весной появился первый рекрутинговый центр Сухопутных войск ВСУ, целью которого является привлечение как можно больше качественных кадров в бригады.

Как работает этот рекрутинговый центр и как о его работе отзываются те, кто присоединился благодаря им в ряды Сил обороны – читайте в материале 24 Канала.

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Собеседование и первые шаги рекрута

Руководитель отдела коммуникации средствами массовой информации и органами местного самоуправления Денис Ващенко рассказал, что когда потенциальный рекрут появляется в центре, то с ним начинает работать отдел комплектования – в его состав также входят отделы психологического отбора и медицинского сопровождения. С кандидатом происходит собеседование, в ходе которого выясняют, кем потенциальный рекрут работает в гражданской жизни и кем бы хотел быть в армии. Также в рекрутинговом центре учитывают, есть ли пожелания относительно службы в конкретной бригаде.

Если у человека есть конкретно приоритеты по той или иной воинской части, то происходит процесс именно переговоров с воинской частью,

– пояснил Ващенко.

После рекрут получает рекомендательное письмо от воинской части. Денис Ващенко отмечает, что когда рекрут приходит с конкретным желанием присоединиться к той или иной части – процесс проще, поскольку в противном случае отдел комплектования ищет и предлагает должности в различных бригадах.



Рекрутинговый центр Сухопутных войск / Фото, предоставлено 24 Каналу

Если человеку, в принципе, любой, без разницы, какое это будет подразделение, то мы начинаем звонить в воинские части именно Сухопутных войск Украины и подыскивать ему соответствующую должность. Таким образом происходит именно процесс коммуникации на первоочередном этапе,

– объясняет Ващенко.

Отдельно в рекрутинговом центре отмечают, что делают все для минимизации сотрудничества рекрута с ТЦК, поэтому от центров комплектования нужно только направление на прохождение военно-врачебной комиссии. В ТЦК рекрута сопровождают сотрудники центра.

У нас есть предварительная договоренность с руководителями ТЦК о том, что люди, которые зашли к нам, будут прорабатываться только нами. Мы будем лично вести их личное дело. Одно от них только – направление на ВВК. Далее наш человек, после того, как ТЦК выдал направление, берется в рекрута за руку и проходит военно-врачебную комиссию уже на базе, например, любого ТЦК. В нашем случае это Шевченковский ТЦК в городе Киеве. Проходит с ней ВВК, возвращается обратно. И уже после того, когда положительный результат по ВВК, мы направляем данного человека с отношением уже на подготовку в учебный центр, где он будет проходить базовую военную подготовку в течение одного месяца,

– отмечает Ващенко.

Относительно требований к потенциальным рекрутам, которые могут через рекрутинговый центр присоединиться в ряды Сухопутных войск, их немного, однако они важны. Речь идет о том, чтобы кандидат:

был мотивированным;

имел возраст от 18 до 60 лет;

мог проходить службу по состоянию здоровья.

Хотя центр начал работу недавно, и уже можно выделить должности в армии, которые вызывают наибольший интерес у потенциальных рекрутеров:

операторы БПЛА;

водители-механики;

минометчики;

связисты;

специалисты по радиоэлектронной борьбе.

От учебного центра до воинской части

Процесс базовой военной подготовки также контролируют сотрудники отдела комплектования рекрутингового центра. В частности, за неделю до завершения подготовки с рекрутом контактируют и выясняют все нюансы – на каком этапе обучения и нет ли проблем.

Если мы для себя выясняем то, что есть какие-то споры между нашим военнослужащим и, например, военнослужащими учебных центров, что его там где-то отбирают не ту воинскую часть согласно рекомендательному письму, который был у него, то мы начинаем процесс вмешательства в эту ситуацию,

– объясняет Ващенко.



Как работает рекрутинговый центр / Фото, предоставлено 24 Каналу

То есть приоритетной задачей рекрутингового центра является то, чтобы рекрут попал в выбранную бригаду и должность. После завершения базовой военной подготовки, рекрут принимает присягу и отправляется в воинскую часть.

Уже в части рекрута направляют на прохождение профессиональной подготовки и в дальнейшем коммуникация происходит между добровольцем и руководством части. Например, если боец захочет сменить должность.

История рекрута Ильи

В гражданской жизни Илья работал строителем. Его двое братьев и несколько друзей воюют в рядах Сухопутных войск, поэтому однажды увидев рекламу рекрутингового центра, решил, что и ему нужно пойти в армию.

Пришел сначала уточнить, что представляет собой этот рекрутинговый центр, а затем – на собеседование. Мне понравилось – рассказали о том, какие есть специальности, какие должности и какие подразделения я могу выбирать. То есть была квалифицированная консультация. И все время до моей службы, пока я не попал на БЗВП, меня сопровождали, помогали и разъясняли,

– делится своим опытом боец.

Сейчас Илья готовится к выезду на профессиональное обучение, овладевать должность аэроразведчика. По возвращению с учебы его ждет подразделение, которое он выбрал, придя в рекрутинговый центр.

Боец говорит, что неоднократно мог отказаться в процессе рекрутинга – передумать, конечно, можно, но мужчина не хотел, ведь целенаправленно пошел в армию. Однако теперь Илья уверен, что гораздо лучше присоединиться к армии через рекрутинговый центр, ведь таким образом можно самостоятельно решить свою судьбу.

Я долгое время проходил эту процедуру подписания контракта. И мне говорили, что у меня есть время, так сказать, отказаться или передумать, никто меня не заставлял. А ждать крайнего мобилизационного возраста как-то не хочется. Здесь дают возможность выбрать, куда и кем можно пойти,

– отмечает Илья.

Как стать частью Сухопутных войск

Денис Ващенко отмечает, что за рекрутингом – будущее нашего государства, ведь контрактная служба является основой профессиональной армии. В то же время представитель центра признает, что сейчас процесс является сложным, поскольку в условиях полномасштабной войны, к сожалению, есть потери. И все же рекрутинг является перспективным направлением.

Рекрутинг сегодня – это будущее нашего государства. Именно Сил обороны, мощи нашего государства, потому что именно контрактная служба является профессиональной армией. И я думаю, что сегодня на это обратили большое внимание, и этот процесс только расширяется. Конечно, что мы можем много услышать, можем говорить об этом, что прежде всего в условиях большой войны в нашем государстве сам процесс происходит немного сложно, потому что сами понимаете условия этой войны. И, к сожалению, есть потери, и есть перемещение по подразделениям. Поэтому я думаю, что однозначно будущее только за рекрутингом. И рекрутинг позволит обеспечить надежную оборону нашему государству. В современном мире, на сегодня и на будущее, однозначно, – отмечает Ващенко.

Чтобы присоединиться к рядам Сухопутных войск, можно обратиться:

По номерам телефонов

+380 97 902 30 89 (WhatsApp)

0 800 503 696

+380 97 902 30 89

+380 99 564 70 14

На электронную почту – crekrutingu@gmail.com; Непосредственно прийти в офис по адресу – город Киев, улица Олега Ольжича 10а.

Информацию о Сухопутных войсках, деятельность и рекрутинг можно найти на сайте или же в соцсетях: