Рекрутинг не даремно називають інструментом створення армії майбутнього, адже така форма залучення нових бійців дозволяє кожному вирішувати свою долю самостійно – до якого підрозділу долучитися та яку посаду собі обрати. І це важливо, адже бажання та вміння нових бійців безпосередньо впливають на його професіоналізм у майбутньому. Тому в окремих бригад та військових структур все частіше з'являються рекрутингові центри, які закликають громадян не чекати повістки, а взяти свою долю у власні руки.

Зокрема навесні з'явився перший рекрутинговий центр Сухопутних військ ЗСУ, метою якого є залучення якомога більше якісних кадрів до бригад.

Як працює цей рекрутинговий центр та як про його роботу відгукуються ті, хто долучився завдяки їм до лав Сил оборони – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Співбесіда та перші кроки рекрута

Керівник відділу комунікації засобами масової інформації та органами місцевого самоврядування Денис Ващенко розповів, що коли потенційний рекрут з'являється в центрі, то з ним починає працювати відділ комплектування – у його склад також входять відділи психологічного відбору та медичного супроводу. З кандидатом відбувається співбесіда, в ході якої з'ясовують, ким потенційний рекрут працює в цивільному житті та ким би хотів бути у війську. Також в рекрутинговому центрі враховують, чи є побажання щодо служби в конкретній бригаді.

Якщо у людини є конкретно пріоритети по тій чи іншій військовій частині, то відбувається процес саме перемовин з військовою частиною,

– пояснив Ващенко.

Опісля рекрут отримує рекомендаційний лист від військової частини. Денис Ващенко зазначає, що коли рекрут приходить з конкретним бажанням долучитися до тієї чи іншої частини – процес є простішим, оскільки в іншому випадку відділ комплектування шукає та пропонує посади у різних бригадах.



Рекрутинговий центр Сухопутних військ / Фото, надане 24 Каналу

Якщо людині, в принципі, будь-якій, без різниці, який це буде підрозділ, то ми починаємо телефонувати у військові частини саме Сухопутних військ України і підшукувати їй відповідну посаду. Таким чином відбувається саме процес комунікації на першочерговому етапі,

– пояснює Ващенко.

Окремо в рекрутинговому центрі наголошують, що роблять усе для мінімізації співпраці рекрута з ТЦК, тому від центрів комплектування потрібно тільки скерування на проходження військово-лікарської комісії. До ТЦК рекрута супроводжують співробітники центру.

У нас є попередня домовленість із керівниками ТЦК про те, що люди, які зайшли до нас, будуть опрацьовуватися тільки нами. Ми будемо особисто вести їхню особову справу. Одне від них тільки – направлення на ВЛК. Далі наша людина, після того, як ТЦК видав направлення, береться у рекрута за руку і проходить військово-лікарську комісію вже на базі, наприклад, будь-якого ТЦК. У нашому випадку це Шевченківський ТЦК в місті Києві. Проходить з нею ВЛК, повертається назад. І вже після того, коли позитивний результат по ВЛК, ми направляємо дану людину із відношенням вже на підготовку в навчальний центр, де вона буде проходити базову військову підготовку протягом одного місяця,

– зазначає Ващенко.

Щодо вимог до потенційних рекрутів, які можуть через рекрутинговий центр долучитися до лав Сухопутних військ, їх небагато, проте вони важливі. Мова йде про те, аби кандидат:

був вмотивованим;

мав вік від 18 до 60 років;

міг проходити службу за станом здоров'я.

Хоч центр почав роботу нещодавно, та вже можна виокремити посади у війську, котрі викликають найбільший інтерес у потенційних рекрутерів:

оператори БпЛА;

водії-механіки;

мінометники;

зв'язківці;

спеціалісти з радіоелектронної боротьби.

Від навчального центру до військової частини

Процес базової військової підготовки також контролюють співробітники відділу комплектування рекрутингового центру. Зокрема, за тиждень до завершення підготовки з рекрутом сконтактовують і з'ясовують усі нюанси – на якому етапі навчання і чи немає проблем.

Якщо ми для себе з'ясовуємо те, що є якісь суперечки між нашим військовослужбовцем і, наприклад, військовослужбовцями навчальних центрів, що його там десь відбирають не ту військову частину згідно з рекомендаційним листом, який був у нього, то ми починаємо процес втручання в цю ситуацію,

– пояснює Ващенко.



Як працює рекрутинговий центр / Фото, надане 24 Каналу

Тобто пріоритетним завданням рекрутингового центру є те, щоб рекрут потрапив в обрану бригаду та посаду. Після завершення базової військової підготовки, рекрут складає присягу та вирушає до військової частини.

Уже в частині рекрута скеровують на проходження фахової підготовки й надалі комунікація відбувається між добровольцем та керівництвом частини. Наприклад, якщо боєць захоче змінити посаду.

Історія рекрута Іллі

У цивільному життя Ілля працював будівельником. Його двоє братів та кілька друзів воюють у лавах Сухопутних військ, тому одного дня, побачивши рекламу рекрутингового центру, вирішив, що і йому потрібно піти до війська.

Прийшов спершу уточнити, що являє собою цей рекрутинговий центр, а потім – на співбесіду. Мені сподобалось – розповіли про те, які є спеціальності, які посади і які підрозділи я можу обирати. Тобто була кваліфікована консультація. І весь час до моєї служби, поки я не потрапив на БЗВП, мене супроводжували, допомагали і роз'яснювали,

– ділиться своїм досвідом боєць.

Зараз Ілля готується до виїзду на фахове навчання, опановувати посаду аеророзвідника. По поверненню з навчання на нього чекає підрозділ, який він обрав, прийшовши в рекрутинговий центр.

Боєць каже, що неодноразово міг відмовитися в процесі рекрутингу – передумати, звісно, можна, але чоловік не хотів, адже цілеспрямовано пішов у військо. Проте тепер Ілля певен, що набагато краще долучитися до армії через рекрутинговий центр, адже таким чином можна самостійно вирішити свою долю.

Я довгий час проходив цю процедуру підписання контракту. І мені казали, що в мене є час, так сказати, відмовитись або передумати, ніхто мене не змушував. А чекати крайнього мобілізаційного віку якось не хочеться. Тут дають змогу вибрати, куди і ким можна піти,

– наголошує Ілля.

Як стати частиною Сухопутних військ

Денис Ващенко наголошує, що за рекрутингом – майбутнє нашої держави, адже контрактна служба є основою професійної армії. Водночас представник центру визнає, що зараз процес є складним, оскільки в умовах повномасштабної війни, на жаль, є втрати. Та все ж рекрутинг є перспективним напрямком.

Рекрутинг сьогодні – це майбутнє нашої держави. Саме Сил оборони, міці нашої держави, тому що саме контрактна служба є професійною армією. І я думаю, що сьогодні на це звернули велику увагу, і цей процес тільки розширюється. Звісно, що ми можемо багато почути, можемо говорити про це, що насамперед в умовах великої війни в нашій державі сам процес відбувається трішки складно, тому що самі розумієте умови цієї війни. І, на жаль, є втрати, і є переміщення по підрозділах. Тому я думаю, що однозначно майбутнє тільки за рекрутингом. І рекрутинг дозволить забезпечити надійну оборону нашій державі. В сучасному світі, на сьогодні і на майбутнє, однозначно, – наголошує Ващенко.

Аби долучитися до лав Сухопутних військ, можна звернутися:

За номерами телефонів

+380 97 902 30 89 (WhatsApp)

0 800 503 696

+380 97 902 30 89

+380 99 564 70 14

На електронну пошту – crekrutingu@gmail.com; Безпосередньо прийти в офіс за адресою – місто Київ, вулиця Олега Ольжича 10а.

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