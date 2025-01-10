Уже есть желающие со всего мира: в Люблине заработал рекрутинговый центр "Украинского легиона"

В рекрутинговом центре на базе консульства Украины в Люблине сегодня, 10 января, несколько десятков добровольцев уже подписали контракты с ВСУ. Желающие есть со всех континентов мира, большинство заявок пока на стадии обработки.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка София Назаревич, отметив, что перед вступлением в ряды ВСУ рекрутеры проходят месяцы профессиональной военной подготовки. Будущим военным предлагают различные виды контрактов.

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Сколько добровольцев уже подписали контракт

По словам корреспондента, сегодня контракты подписали несколько десятков добровольцев. Официальное количество контрактов в рекрутинговом центре не назвали, но отметили, что цифра вдвое превысила уровень первой волны.

Также в ряды ВСУ присоединились и 3 женщины. Они будут занимать медицинские должности и работать в подразделениях связи. Одна из них – Олеся из Житомира, она пришла подписать контракт вместе с бывшим мужем. Их сын уже 2 года служит в ВСУ, поэтому решили поддержать его всей семьей.

Женщина имеет опыт службы в армии – военнослужащей стала в 24 года и посвятила этому делу целую декаду своей жизни. Работала по специальности старший механик, а согласно новому контракту будет служить в подразделении связи.

Легко ничего не бывает. Любая профессия является сложной, а здесь есть обязанность. Хочу, чтобы мои внуки ходили по родной земле и разговаривали на родном языке. Сама тоже хочу жить здесь и общаться на украинском,

– отметила женщина.

Для подписания контрактов добровольцы приехали из разных стран Европы – Польши, Чехии, Германии, Дании, Литвы и Словакии. Самому маленькому подписанту есть 18 лет, самому старшему – 53. В рекрутинговом центре рассказали, что заявки поступают с разных континентов, даже из Канады и США.

Имеем примерно 1300 заявок. Этот процесс занимает немного времени, поэтому сообщаем только о заявках, но все еще над ними работаем, ведь некоторые проходят медицинские обследования. Действительно имеем желающих со всего мира,

– отметил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць.

Процесс подготовки бойцов

Назаренко отметила, что сейчас в "Украинском легионе" предлагают 3 вида контрактов:

Традиционный – срок службы на три года;

Служба до конца военного положения;

Предложение для молодежи – добровольцы от 18 до 25 лет могут подписать контракт на один год, а студенты могут продолжать обучение в университетах в онлайн формате.

На фронт добровольцы попадают не сразу – сначала их тренируют польские военные в Польше, такая подготовка продолжается 45 дней. После этого уже в Украине происходит обучение по специальности и совместная подготовка в пределах бригады.

Первая волна добровольцев "Украинского легиона", которая подписала контракты в ноябре прошлого года, до сих пор не на боевых позициях. В рекрутинговом центре объяснили, что перед привлечением к бою должны пройти месяцы тренировок,

– сказала корреспондентка.

Доброволец Андрей, который 5 лет прожил в Словакии, принял решение присоединиться в ряды ВСУ и уже получил должность оператора БпЛА.

Моей мотивацией является то, что другие хлопоты, заботы и проблемы сейчас не ко времени. По возможности надо возвращаться домой к родным и друзьям,

– подчеркнул он.

Назаренко добавила, что заработная плата зависит от военного опыта, специальности и места пребывания военного. Минимальная зарплата в месяц – 21 тысяча гривен, максимальная – 190 тысяч гривен.