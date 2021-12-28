Ремонт "Бориспольского экспресса": чиновников УЗ подозревают в хищении 12 миллионов
Источник:Офис генпрокурора
Правоохранители разоблачили 5 должностных лиц Укрзализныци в завладении 12 миллионами гривен на ремонте "Бориспольского экспресса". Им сообщили о подозрении.
По данным следствия, работники Укрзализныци и Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" организовали схему завладения деньгами компании. Это происходило в течение 2019 – 2020 годов.
К теме Схема на десятки миллионов: СБУ разоблачила хищение деталей к зенитно-ракетным комплексам
Как действовали чиновники УЗ
Сотрудники Укрзализныци, находясь в сговоре со служебными лицами коммерческих структур, пролоббировали их победу в процедурах открытых торгов на закупку услуг для капитального ремонта оборудования "Бориспольского экспресса".
При этом на самом деле рельсовые автобусы ремонтировали с использованием подержанных запчастей ненадлежащего качества. Их цена превышала рыночную.
Впоследствии члены организованной группы легализовали эти деньги, приобретя недвижимость и транспортные средства, обналичив их.
Стоит прочитать Хищение денег батальона: СБУ подозревает жену Семенченко
Правоохранители уже провели 29 обысков по делу. В настоящее время они решают вопросы об избрании подозреваемым мер пресечения и аресте их имущества.
Взяточничество и хищение со стороны чиновников: последние новости
- Руководителю Ивано-Франковской таможни сообщили о подозрении во взяточничестве. Предполагают, что он потребовал ежемесячные взятки у экспортера отечественной продукции.
- Государственное бюро расследований разоблачило чиновников, которые организовали масштабную схему незаконной приватизации земель. Злоумышленники действовали в Житомирской области.
- Правоохранители сообщили о подозрении заместителю начальника управления Министерства обороны Украины из-за взятки аудиторам в размере 24 миллионов гривен.
- Сотрудники Службы безопасности Украины в сентябре разоблачили коррупцию в Укрзализныце. Фигуранты преступной схемы снабжали поддельными низкокачественными запчастями и устанавливали их на локомотивы.